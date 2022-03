Critica México ataques rusos a zonas civiles y central nuclear en Ucrania

Por: La Jornada •

Ciudad de México. México expresó este viernes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su preocupación por los ataques rusos a instalaciones civiles en Ucrania, y en particular por el incendio en la planta nuclear de Zaporizhzhia.

- Publicidad -

Al intervenir en una sesión celebrada este viernes en la sede de las Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, el país -que es miembro no permanente del Consejo- reiteró además su respaldo al llamado del secretario general de la ONU, António Guterres la ONU, para un cese al fuego inmediato que permita dar paso a la urgente acción humanitaria.

El representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, dijo que este es el objetivo que persiguen México y Francia en un proyecto de resolución que presentaron al Consejo sobre asistencia humanitaria para la población civil afectada, según información de la Misión Permanente de México en la ONU.

Sobre la preocupación mexicana por el incidente en la planta nuclear de Zaporizhzhia, incendiada tras un ataque ruso, según han dado a conocer funcionarios ucranios, De la Fuente dijo que si bien la información dada a conocer en al Consejo de Seguridad indica que los reactores nucleares no fueron afectados y que los niveles de radiación no se han incrementado, “esto no disminuye la gravedad del incidente ni las posibles consecuencias que se derivarían en caso de una afectación mayor”.

México señaló que el disparo de proyectiles contra o en las inmediaciones de una central nuclear viola el principio fundamental relativo a la integridad física de las instalaciones nucleares, que deben mantenerse seguras en todo momento y ante cualquier circunstancia.