De David Monreal, decisión de excluir al PT de la coalición local: Femat

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI • La Jornada Zacatecas

“Argumentos viene y van”, pero la decisión de excluir al Partido del Trabajo (PT) de la coalición local “Sigamos haciendo historia en Zacatecas”, conformada por Morena y el Partido Verde Ecologista de México, fue del gobernador del estado, David Monreal Ávila, aun y cuando fue presidente municipal y senador por ese partido que lo apoyó en las tres veces que se postuló a la gubernatura, señaló el diputado federal y delegado político del PT, Alfredo Femat Bañuelos.

En entrevista con La Jornada Zacatecas, el ex rector universitario recordó que la narrativa que han manejado Morena en Zacatecas y su dirigente estatal, Rubén Flores Márquez, tiene varias semanas y comenzó con la solicitud del propio gobernador de Zacatecas a Claudia Sheinbaum Pardo de ir sin coalición con el PT tanto en lo federal como en lo local; de hecho, aseguró Femat Bañuelos, el mandatario estatal fue a la Ciudad de México a pedirle a la precandidata única que así se le permitiera, no obstante, se le respondió que la prioridad a nivel federal, aparte de ganar la presidencia, es lograr la mayoría calificada y, por tanto, se haría un esfuerzo para que Morena, PT y Partido Verde fueran juntos.

En el tenor local, a decir del legislador federal, los argumentos “vienen y van”, pero lo que hay detrás es la postura del gobernador que no es nueva, pues, desde que llegó a la gubernatura, al único partido al que no convocó para ser parte de su gabinete fue al PT, aun y cuando fue alcalde de Fresnillo, senador y dirigente de este partido.

“Lo que hoy estamos viendo no es más que parte de una decisión del gobernador desde que él tomó protesta, tiene sus razones y nosotros las respetamos, porque tampoco hemos hecho un solo señalamiento en ese sentido, ni hemos reprochado que aportamos 56 mil votos que fueron decisivos, no hemos dicho nada de eso ni le pensamos reclamar”, aseveró Femat Bañuelos.

Con relación a los argumentos del dirigente estatal de Morena, quien primero dijo que el PT representaba el 1 por ciento de preferencias y posteriormente que los diputados locales del PT han sido oposición, Femat Bañuelos señaló que, al no haber sido convocado el PT para los trabajos del gobierno, los legisladores locales Xerardo Ramírez y Ana Luisa del Muro han actuado como ellos decidieron y la dirigencia estatal los ha respetado, porque jamás se les convocó a ser parte de un proyecto.

No obstante, Femat Bañuelos considera que, en lugar de fracturarse la izquierda zacatecana, más bien se fortalece, porque ahora hay dos opciones dentro del propio proyecto de la Cuarta Transformación: uno que encabeza la corriente monrealista del gobernador, y la otra opción, la que comparten el PT, Nueva Alianza y el Partido Encuentro Solidario (PES), que no son “advenedizos”, dijo, puesto que participaron en los procesos de 2018 y 2021 respectivamente, apoyando a Morena.

En ese sentido, el delegado político del PT en Zacatecas consideró que no habrá duda de que mucha gente de Morena que no va a ser incluida ni tendrá espacio vendrán a esta coalición llamada “La esperanza nos une” porque, en el fondo, la idea más importante es el proyecto de la Cuarta Transformación, que Claudia Sheinbaum gane y lograr la mayoría calificada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

“Nosotros sentimos que, al haber dos opciones en el bloque de la Cuarta Transformación, mucha gente que trae voto de castigo o diferencias con la forma en que se ha gobernado Zacatecas, serán votos que no queremos que se vayan para el bloque conservador. Por eso, la opción de nosotros es una opción que puede contener muchos votos que hoy posiblemente no vayan con la corriente del gobernador. La opción de nosotros es muy válida y más que estar en dime y diretes, centrarnos en hacer nuestro trabajo: el trabajo de fondo es ir por más votos para la Cuarta Transformación y en nada abona que estemos tratando de justificar si es correcto o incorrecto”, aseveró.

Finalmente, Femat Bañuelos detalló que la coalición presentó un siglado para 24 municipios y ocho distritos, para los cuales saldrán las candidaturas de los personajes más rentables, sea o no gente que milite en algunos de los tres partidos. “Estamos en la idea de conformarnos en una opción donde mucha gente que siente que tenga posibilidades se venga con nosotros, con la garantía de que no vamos a imponer ni vamos a excluir, ni sectarismos, ni exclusiones, falta mucha gente por sumarse”, concluyó.

No estábamos interesados en una alianza con un sector de Morena que es sectario: Ramírez

Tras ser señalado como uno de los actores del PT que ha sido oposición a Morena en el estado, de acuerdo con Rubén Flores Márquez, el diputado local José Xerardo Ramírez Muñoz afirmó que la coalición lograda con Nueva Alianza y PES pertenece también a los principios de la Cuarta Transformación y apoyan “de lleno” el proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo, no obstante, desde tribuna reconoció que ha sido crítico ante oídos sordos y ceguera de un sector de Morena hacia la realidad que vive el estado.

“El proyecto que encabezara en 2021 el hoy gobernador era un proyecto de bienestar y progreso, pero hemos encontrado que ha sido todo lo contrario, por eso en el PT no podíamos ser irresponsables y tener una coalición electoral solamente con el objetivo de acceder al poder; yo digo más bien que quien ha sido oposición al pueblo de Zacateas han sido quienes han estado en contra de los maestros, los estudiantes, comerciantes y de toda la gente que se ha visto afectada por un mal gobierno”, aseveró.

HAY UNA OPCIÓN QUE PERTENECE A LOS

POSTULADOS DE LA 4T, PERO QUE NO COINCIDE

CON “LA MALA FORMA DE GOBERNAR”

Por ello, agregó que la plataforma que se construye con la alianza “La esperanza nos une” es para decirle a la gente de Zacatecas que hay una opción que pertenece a los postulados de la 4T, pero que no coincide con “la mala forma de gobernar” y con todo el gabinete, que lo único que ha hecho, subrayó, es llevar a Zacatecas a una crisis mucho mayor que la que se vivía.

Ramírez Muñoz recordó también que los votos de Nueva Alianza y el PT fueron decisivos para que Monreal Ávila ganara la gubernatura, pero también se ganaran distritos y ayuntamientos, incluido el de Zacatecas, pero hoy, en un “acto de egoísmo” y de no tolerar voces que difieran, decidieron no convocar al PT a las mesas de negociación.

“Pero también hay que decirlo: nosotros no estábamos interesados en una alianza con este sector de Morena que es sectario, que solamente se ha convertido en un club de paladines de decirle al gobernante que todo está bien, que las cosas van de maravilla. Nosotros sí hemos sido una voz crítica, más no de oposición; somos la bancada con más iniciativas aprobadas en beneficio del pueblo y ninguna va en contra de la Cuarta Transformación, van encaminadas a lo que nos ha instruido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que todo vaya en beneficio de la sociedad. Somos aliados de la gente y un sector de Morena es oposición al pueblo de Zacatecas”.

Más tarde, en su página de Facebook, Xerardo Ramírez publicó que “Se equivoca quien dice que somos oposición, nosotros en mi partido, estamos a favor del pueblo y como Diputado Local al recorrer las calles el reclamo es claro: ‘No se ha cumplido’”.

“Yo le he dicho claramente a la gente: no puedo hacer oídos sordos mientras haya inseguridad, desempleo, falta de oportunidades, la creciente pobreza, crisis de jubilados y pensionados, olvido al magisterio; situaciones que el actual gobierno estatal se comprometió a atender y que no ha cumplido”, prosiguió.

Agregó lo siguiente: “Soy el Diputado con más propuestas presentadas y aprobadas y todas han sido a favor del pueblo y siguiendo los principios de la 4T. Los reclamos también son basados en lo que debemos defender que es el bien común de Zacatecas. Las críticas son para crecer y quien no lo ve así está destinado al fracaso”.

“Estos elementos son reclamos del pueblo, que de acuerdo a los postulados de la Cuarta Transformación es quien manda, por ello como representantes populares debemos llevar estos reclamos al pleno del Poder Legislativo, máxima tribuna del Estado”, sostuvo.

“Entonces, más bien, son opositores al Pueblo de Zacatecas quienes recriminan esta defensa de las causas sociales, quienes hoy se han alejado del verdadero fin, que es el Bienestar de nuestra gente y no de sus intereses políticos y sectarios en beneficio de solo unos cuantos”, añadió.

“En el PT la esperanza nos une de poder recuperar el Zacatecas Bonito que todos queremos”, finalizó.