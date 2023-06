Todo Zacatecas Conectado, estrategia que busca la conectividad digital de la entidad

Por: KAREN GARCÍA •

Zacatecas, al ser una de las entidades con menos conectividad digital en el país, la estrategia denominada Todo Zacatecas Conectado ha generado un gran impacto social y económico desde su implementación, pues se instalarán 180 antenas de telefonía celular e internet en 44 municipios zacatecanos.

Rodrigo Castañeda Miranda, titular de la Secretaría de Economía del estado (Sezac), dio a conocer que ya están en función 20 antenas que están impactando a una población de más de 20 mil personas y que “gracias a esto, por primera vez en la historia, muchas comunidades tienen acceso a Internet o, incluso, pueden realizar una llamada fácilmente a sus familiares”.

Agregó que las compañías telefónicas más conocidas del país no prestan el servicio a muchas de las comunidades más lejanas de la capital porque, en muchas ocasiones, esas comunidades no cuentan con un gran número de habitantes, por lo que no les es redituable; por ello destacó que Gobierno del Estado busca llegar a esas zonas y hacer “justicia social”.

“Esto también impacta en las estrategias de difusión de los diferentes programas que ofrece la secretaría porque ahora ya podrán comunicarse directamente con nosotros y con otras dependencias del gobierno para hacerles saber los diferentes apoyos que podemos brindarles”.

Proveedores zacatecanos

El funcionario estatal dio a conocer que, para este 2023, serán más de 300 millones de pesos los que se quedarán en empresas zacatecanas, pues con los convenios que Gobierno del Estado ha firmado, con diferentes empresas mineras, se realizará un gran avance para ir dotando de empleo a estos proveedores locales.

“Las empresas que estén interesadas en seguir registrando sus marcas y productos, ahorita tenemos el registro abierto, pues ya van más de 200 para recibir los programas que estamos desarrollando ahora y que, después de cuatro a seis meses, queden certificadas junto con el Consejo Mexicano de Negocios para que puedan ser proveedoras de las mineras”.

Explicó que no sólo son empresas mineras las que se proveen de productos y servicios locales, sino que la variedad de contratos que pueden tener es amplia y que “se irán sumando empresas de otros sectores también que están interesadas, por eso tenemos un programa que es desarrollo de proveedores transversal para cualquier sector”.