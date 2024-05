Es un montaje de la oposición; campaña sucia surgió en Coyoacán: Morena

El partido Morena responsabilizó a la oposición del montaje de una supuesta fosa clandestina en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, pues minutos después de darse a conocer, en redes sociales empezó una campaña sucia en contra de la candidata a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada, con la difusión de un vídeo editado y producido con las imágenes en las que aparece la activista Cecilia Flores exhibiendo el hallazgo.

En conferencia de prensa, los morenistas César Cravioto y Dunia Ludlow detallaron que esta campaña se activó de cuentas ligadas a funcionarios y políticos del PRD, PRI y PAN en Coyoacán.

Entre ellos destacaron a Desirée Navarro, quien en el organigrama de la alcaldía aparece como directora general de Igualdad de Género y No Discriminación, quien, a decir de Ludlow, fue quien gestionó la presencia de Cecilia Flores en la Ciudad de México.

Cravioto sostuvo que la desesperación de la derecha ante el declive de su candidato, Santiago Taboada, los ha llevado a lucrar políticamente con atrocidades de este tipo que lastiman a cientos de familias que buscan a un ser querido, a unos días de que se realice el tercer y último debate a la jefatura de Gobierno, en el que uno de los temas a abordar es el de la seguridad.