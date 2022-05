Juan Ramón de la Fuente se descarta como posible canciller

Ciudad de México. El embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, se descartó como posible canciller ante una eventual salida de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de Marcelo Ebrard Casaubón.

- Publicidad -

Se dijo enfocado en su labor ante ese organismo multilateral e instancias como el Consejo de Seguridad, donde en semanas recientes se ha discutido uno de los temas más relevantes de la geopolítica, que es la invasión de Rusia a Ucrania.

El embajador se reunió pasado el medio día con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, a quien le informó de la situación de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU y ratificó la posición ante la invasión de Rusia a Ucrania.

Subrayó que nuestro país apuesta a una solución humanitaria y no está por las sanciones de ningún tipo contra ningún Estado, en este caso Rusia, las cuales son promovidas desde Occidente, en particular por el gobierno de Estados Unidos.

Interrogado sobre un posible relevo en la SRE, luego de que el canciller Marcelo Ebrard manifestara el fin de semana su deseo de competir por la candidatura de Morena a la presidencia de 2024, de la Fuente señaló: “Yo estoy dedicado al Consejo de Seguridad de la ONU, siempre me ha interesado servirle a mi país, lo he hecho cuando he encontrado esa oportunidad, pero mi tema ha sido en los últimos tres años y medio, y por lo pronto seguirá siendo, la ONU y representar a México con la mayor dignidad posible”.