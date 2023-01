Godezac adeuda el pago de prestaciones a subsistemas de educación media superior

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Representantes del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y Educación Media Superior a Distancia (Stcecytez-Emsad) y el Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez), denunciaron que, a la fecha, Gobierno estatal no ha cumplido con el pago de algunas prestaciones laborales.

Además, señalaron que, de no hacerlo en los próximos días, pudieran verse afectados más de mil 500 trabajadores y sus familias y, por ende, más de 20 mil alumnos, entre los dos sistemas, debido a una futura manifestación de los trabajadores.

En conferencia de prensa, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Cecytez, Lucio Mendoza Amaro, subrayó que este problema es recurrente en estas fechas, pues no se les paga a los trabajadores algunas prestaciones federales y estatales de un dinero que se radicó durante todo el año.

Indicó que, si bien sí se les pagó el aguinaldo, la prima vacacional y las quincenas, aún hay otros beneficios que no se les entregan por parte de la administración estatal, aún y cuando el gobernador David Monreal Ávila y la secretaria de Educación, Maribel Villalpando Haro, dijeron que no habría problema.

Mendoza Amaro refirió que hoy debieron haber iniciado actividades de regularización los alumnos reprobados, que ascienden a un total de 9 mil en todo el estado, pero no se pudo debido a que los trabajadores no han recibido estas compensaciones que ascienden a 10 millones de pesos para completar 2022, pero a 55 para cubrir hasta el 15 de enero, fecha terminal en la que, si no se radica, advirtió, llevarán a cabo una megamarcha y la toma de Ciudad Administrativa.

Por su parte, Gerardo García Murillo, líder sindical del Supdacobaez, precisó que al gremio de este sistema se le adeuda seis prestaciones que son netamente estatales y que ascienden a 12 millones de pesos, de manera global, que es lo que le faltaría al Cobaez para cerrar y que está afectando a mil 500 trabajadores y a sus familias, así como a más de 15 mil alumnos que no regresarían a clases si no se les radica este adeudo a los trabajadores, por lo que hizo un llamado al gobernador y al secretario de Finanzas para que liberen este recurso.