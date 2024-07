Bolivia retira a su embajador en Argentina por declaración de Milei

La Paz., La cancillería boliviana anunció ayer el retiro de su embajador en Buenos Aires, en protesta por una declaración por escrito del presidente argentino Javier Milei, en la que calificó de falsa denuncia el fallido golpe de Estado contra el mandatario Luis Arce.

Se convocó en consulta a nuestro embajador de Bolivia en Argentina, Ramiro Tapia , anunció la ministra y portavoz de la presidencia, María Nela Prada.

También el ex gobernante Evo Morales, en sus redes sociales, le contestó a Milei. Condenamos de la manera más enérgica las declaraciones de intromisión e injerencia del presidente de Argentina, Javier Milei, los asuntos de los bolivianos serán resueltos por los bolivianos , manifestó en X.

No permitiremos que voces que solamente tienen como objetivo destruir a los movimientos populares de la región tengan algo que decir sobre nuestros asuntos. Por más diferencias que tengamos con el actual gobierno, no perdemos de vista que Milei es un enemigo de los pueblos. ¡Bolivia se respeta! , agregó el también jefe del Movimiento al Socialismo (MAS).

El ex mandatario boliviano también ha emitido declaraciones poniendo en duda la versión oficial de los acontecimientos y avalando la idea de un autogolpe , según acusó el general Juan José Zúñiga, ex jefe del ejército y cabecilla del alzamiento junto a los también ahora ex comandantes de la armada, vicealmirante Juan Arnez, y de la aviación, general Marcelo Zegarra.

La tarde de ayer, varias decenas de personas llegaron hasta la embajada argentina en La Paz, en cuyos muros colgaron letreros con leyendas como Bolivia se respeta, caramba , Bolivia soberana, que se retracte Milei , anunciando que mantendrán una vigilia a la espera de que el embajador bonaerense en La Paz sea expulsado.

