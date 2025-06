Gael García Bernal se convierte en Fernando de Magallanes Magallanes (Magalhães), de Lav Diaz 

Por: CARLOS BELMONTE GREY •

La Gualdra 670 / Festival de Cannes 2025

Comenzaré este texto con una generalidad (un estilo que no me gusta mucho, pero ayuda a hacer las cosas prácticas). Normalmente las películas cuyo dispositivo es hacer largos los planos y crear la sensación de contemplación y lentitud, no son de mi gusto; pero tenía que ir a ver la cinta del filipino Lav Diaz, Magalhães (Magallanes), de la sección Cannes Première (estrenos) de la Selección Oficial de Cannes, por la simple razón de que el actor principal es Gael García Bernal.

La cinta estaba programada a las 22:30 horas y terminaría a la 1:15 de la mañana; una película de 165 minutos, a medianoche y de Lav Diaz no me hacía mucha emoción. Pero bueno, era Gael y era un tema histórico.

Vaya sorpresa. Ha sido una de estas experiencias en las que de verdad le he visto sentido al filmar con largos planos-secuencias y encuadres fijos, sin contra-tomas ni reencuadres a primeros planos.

Muchas veces, cuando hemos entrevistado a otros creadores, que suelen usar este dispositivo, la respuesta más general va en el sentido de permitir que el espectador contemple, pasee su mirada por el cuadro y resienta la emoción de la escena. Diaz, sin embargo, lo tiene plenamente justificado: ¿qué harían unos marineros que llevan meses navegando en un barco de vela cruzando el Atlántico? ¿Se emborrachan todo el tiempo? ¿Tienen sexo entre ellos? ¿Se pelean? ¿Cantan o bailan? Esto, efectivamente, puede pasar, pero no hay energía para hacerlo durante meses y meses.

Magalhães es la historia de Fernando de Magallanes que, a inicios del siglo XVI, a nombre de la Corona de Castilla, se lanzó al mar para buscar un cruce hacía los reinos orientales, pero cruzando el Atlántico y llegar, y descubrir, al océano que él nombraría Pacífico.

Es la visión de una historia escrita por alguien que se va acercando a sus héroes con temor, quizás por el respeto a la reconstrucción de la historia. Por eso, no veremos ningún primer plano de ningún personaje hasta casi llegado el minuto 50 de la cinta. Magallanes (interpretado por García Bernal) y su tripulación son vistos siempre lejanos, entre brumas y antorchas. No hay motivo para atreverse a dar una descripción en detalle de un acontecimiento histórico que apenas es visto por algunas crónicas.

Sólo se va a acercar al detalle cuando se permite licencias de ficción, por ejemplo, en la historia personal y amorosa, o bien en las negociaciones con la corona portuguesa y española para el apoyo de su expedición. Por lo demás, Diaz, alejará la cámara y mantendrá así, la tensión de recrear la historia y usar la imagen para ello.

La imagen y los sonidos antes que los diálogos

Para que la imagen funcione tiene que haber sonidos, especialmente los de la naturaleza. Por tanto, agua, mucha agua. Sin el agua, las olas, los ríos, los remos, el aire, no se puede sentir la película de navegación. Y algunos pájaros en las selvas.

La figura de García Bernal, hablando portugués, se mantiene en su rol de ser siempre personaje, que, si bien es el héroe de la historia, no es el centro de la creación de Diaz. Una película que hay que ver.