Ejerce Xóchitl Gálvez su voto en casilla de la Miguel Hidalgo

Por: La Jornada •

La candidata presidencial de la coalición, Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, salió de su casa en la alcaldía Miguel Hidalgo, minutos después de las ocho de la mañana, y se dirigió a la casilla ubicada en la escuela primaria, El Chamizal, de la colonia Reforma social para ejercer su voto.

- Publicidad -

Llegó acompañada de sus hijos, y del candidato de esta coalición a la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

En la entrada de su casa, aseguró no estar nerviosa y agradeció “a los que van a cuidar el voto de los partidos también, que aguanten, va a ser una jornada dura difícil, reñida, no es un día de campo para los que creían que es es un trámite, hay una gran participación, lo dije desde un principio”.

A su llegada, ya había una fila de Poco más de 100 personas esperando su ingreso para emitir su sufragio. Pese a las restricciones que establecen las leyes en la materia, tanto en el trayecto como entre quienes se encontraban ya formados para ingresar a la casilla, hubo personas con pancartas alusivas a la candidata, mientras que a su paso le lanzaron porras.

En medio de las arengas y muestras de respaldo, uno de los vecinos de esta colonia se acercó y gritó “es una ignorante y no la queremos, es una ignorante con ocurrencias”. De inmediato la mayoría en la fila empezó a repudiarlo y le exigieron que se retirara, sólo caminó unos pasos y se volvió a formar.

La abanderada adelantó que tras votar acudirá al restaurante El Cardenal con su familia, regresará un momento a su casa, y después de mediodía se trasladará al hotel Presidente Intercontinental de Polanco donde esperará los resultados y posteriormente dará un anuncio.

Además, volvió a aseverar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se metió en el proceso electoral. “Ya fue una contienda inequitativa, ya el presidente se metió todo lo que quiso, apoyó a su candidata todo lo que quiso, pero a pesar de eso los mexicanos van a tomar la decisión”.

También, dijo que ésta “ya no fue una jornada tranquila, por cierto lamento mucho que más de 25 personas no lleguen a esta jornada, ayer hablé con la esposa del candidato de Coyuca de Benítez, que va a ser la candidata, reconozco su valentía para tomar esa decisión, se habla de 25, de 30, pero ellos no están en esta jornada, y es la más violenta en la historia de México, no es algo positivo”.