Grupos conservadores presionan a diputados locales para no aprobar despenalización del aborto

“Desgraciadamente no tenemos a la mayoría de los diputados a favor de la vida, ahorita tenemos cinco y cinco, pero como están en empate, quien tiene la voz es la diputada Imelda y el diputado Mendoza. Lo principal es presionar a la diputada Imelda para que nos dé el derecho al parlamento abierto porque es un derecho ciudadano que nos están violentado y no nos quieren conceder y el parlamento es con la finalidad de exponerles el por qué el aborto no es un derecho y por qué deben brindar una manera integral a la vida”.

“Si es necesario hay que gritar que nos den un derecho al parlamento abierto, porque es la única oportunidad de que esta iniciativa no prospere. La iniciativa está mal fundamentada, es un capricho de un colectivo, en la Constitución no está el derecho al aborto, jurídicamente está muy débil, el problema son los intereses políticos que se están persiguiendo, sabemos las agendas ideológicas que hay atrás”.

Les dice en voz baja la señora Irma Correa a jóvenes reunidos en la explanada de la Legislatura del estado. Todos llevan un pañuelo azul cielo atado al cuello y cartulinas con consignas a favor de la vida. El objetivo de la reunión esta vez es manifestarse en contra de la iniciativa ciudadana de despenalización del aborto que se encuentra en estudio y análisis en comisiones legislativas. “Unos súbanse a la gaveta y otros quédense aquí afuera”, organiza. “¿Dónde es la gaveta?”, preguntan los jóvenes. Ambos se referían a la galería en la sala de plenos.

Apostados en la entrada del estacionamiento de los diputados, los manifestantes anti aborto abordan a las diputadas Georgia Miranda Castro y posteriormente a Susana Barragán, es ésta última quien atendió brevemente al colectivo conservador y aunque les comenta que es un tema muy sensible y que, como representante, tiene que escuchar todas las posturas, adelante que su posicionamiento es “pro vida”, aunque lo que concluye es que falta en todo el estado educación sexual.

Es en este momento en que hace su primera aparición un veterinario que acudió a manifestarse. Le ejemplifica a la diputada que él no puede interrumpir los procesos de creación de las vacas, gatas, y demás animales, que por qué permitiría que se interrumpiera un embarazo. Además, argumentó, los abortos no contribuirán al balance que necesita el país “de tener tres hijos por matrimonio”. Eso, aseguró, no sería muy atractivo para la economía del país.

Al segundo diputado que abordaron fue al morenista Ernesto González Romo, quien explicó detenidamente al grupo conservador que la iniciativa presentada por activistas feministas vale la pena ser leída y conocida porque contiene detalles que cuentan mucho. La propuesta, dijo, se turnó a la Comisión de Equidad de Género para que sea dictaminada ahí por la trascendencia de la misma, se mandó a Comisiones Unidas para que se analice también por la Comisión de Justicia, por lo que, subrayó, no hay dictamen todavía. Se recibirá y se promoverá que se abra un parlamento abierto con la idea de escuchar a especialistas y a la sociedad en sus diferentes sectores, así como experiencias de otras regiones para abordar el tema con la mayor claridad posible, les dijo.

Al momento, le cuestionaron a González Romo su posicionamiento al respecto: en contra o a favor. “En lo particular no me pienso pronunciar sobre el tema hasta no escuchar todas las voces, hasta no conocer la voz de los expertos, la experiencia de otras regiones. Sería muy anticipado, lo que sí puedo anticipar es un proceso muy amplio para escuchar y legislar”, dijo dándole la vuelta y añadiendo que en Morena no hay postura unánime al respecto.

“Dicen que somos una bola de células, un parásito. No, la ciencia confirma que la vida humana empieza desde la fecundación porque tenemos 23 pares de cromosomas y nos desarrollamos y crecemos como humanos, de la semilla, de la especie. Un ser humano engendra un ser humano, punto. El nacimiento es el cambio de ambiente, pero en realidad esa vida empezó desde la fecundación y es todo un proceso de desarrollo”, le lanzó una mujer al diputado desde el colectivo anti aborto y a su discurso le siguieron aplausos.

Al discurso le siguieron los argumentos en contra de la determinación del Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el ex ministro Arturo Zaldívar: “Zaldívar no es un genetista”. “Por lo de Zaldívar y la Suprema Corte no sientan presión, eso es activismo judicial, lo que dice que la Suprema Corte no tiene nada que ver aquí”, dijeron.

Nuevamente el veterinario habló: “Por qué nosotros, los que pagamos impuestos, tenemos que pagar ese procedimiento (el aborto), cuando ese dinero se les puede dar a las mujeres con cáncer. El embarazo no es una enfermedad, es un privilegio. ¿Desde qué momento se clasifica como una enfermedad o un tema de salud público?”, cuestionó, para señalar, además, que la palabra “interrupción” está mal utilizada pues es “un asesinato”.

“Yo lo que quiero es que escuchen lo que dirían los no nacidos. Ya están vivos. Su madre no tiene el derecho de decidir sobre su vida, ya no hay vuelta atrás. El niño ya vive, el no puedo hablar, no se puede defender, independientemente de lo que piensa”, soltó otra señora anti aborto, mientras otra argumentaba que si se vota esta ley se deja abierta una puerta para “la cultura de la muerte”. “Van a legalizar un genocidio y ustedes son los responsables de legalizar el genocidio del siglo 21”, advirtió otra antes de que el diputado se marchara recalcando el error de la protesta: no hay dictamen aún.

En sus redes sociales, desde días atrás, la activista y promotora de la iniciativa, Emilia Pesci recordaba que el ya no se criminaliza en ninguna parte del país, puesto que, en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, misma que señala que es derecho de las mujeres el interrumpir un embarazo hasta terminada la semana 12 de gestación.

Ante ello, expuso que diputadas y diputados en Zacatecas están obligados a homologar el Código Penal con el criterio de la Corte y si no lo hacen ahora, se hará luego mediante una demanda de amparo. En tanto, refirió que aquellas personas que se oponen a los cambios legislativos en la materia, no están a favor de la vida, sino a favor del aborto clandestino, porque no sacarlo del código penal limita cambios en la Ley de Salud.

“La reforma no obliga a nadie a abortar. De hecho, la tasa de abortos en las entidades donde se tiene acceso en las instituciones de salud no ha aumentado, nadie desea abortar, pero a veces es necesario, nadie se embaraza para interrumpir un embarazo, poquita empatía, carajo”, escribió.