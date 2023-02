Organización de agricultores bloqueó el bulevar para protestar contra la CFE

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

La organización de Agricultores de Áreas Agrícolas y Pecuarias de Zacatecas bloqueó este miércoles desde las 8 horas la calzada Héroes de Chapultepec, a la altura de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en manifestación porque está instancia no ha respetado los acuerdos y apoyo a los deudores y la propuesta para el saneamiento a la cartera vencida de los pozos de riego de mil 418 deudores, que asciende a 62 millones de pesos, y otros 82 ajustes indebidos. Luego de seis horas de bloqueo, hubo resolución favorable para los quejosos.

La propuesta acordada, según el representante de la organización, Alberto de Santiago, es que la CFE aportaría 35 por ciento, el Gobierno del Estado otro 35 por ciento y los productores 30 por ciento, no obstante, la instancia reguladora de la Electricidad no ha respetado el acuerdo y ha comenzado a desconectar algunos pozos de riego. En ese sentido, calificó a los trabajadores de la empresa como “malos funcionarios, huevones e ineptos” que se burlan de la necesidad de la gente y no hacen honor a su palabra para sanear la cartera en beneficio de los productores.

“Estamos luchando con muchas cosas en contra: tenemos malos precios de garantía, no tenemos quién apoye la producción en el sentido de que todos los insumos están al alza; hay una inflación desmedida y en esa medida, dijo, se han dejado de obtener ganancias, por lo que solicitan a las instancias oficiales, tanto de Gobierno del Estado como de la Federación, para que se sienten con ellos y planeen bien las acciones que beneficien y fortalezcan la economía de los productores.

De Santiago señaló que debe generarse una ley para que al momento de que la Comisión Federal de Electricidad “cause un desmán” o dañe los equipos de bombeo, se les debe castigar y ellos deben resarcir el daño que esto provoque a los agricultores.

“Los productores estamos en el abandono, en la indefensión. El campo está desolado, sin embargo, por iniciativa propia de los agricultores, seguimos en la lucha. Necesitamos que la gente, el público, la sociedad tome conciencia, así como las instituciones del gobierno y de la Federación. Somos los que trabajamos la tierra, le damos vida, somos la columna vertebral del país y exigimos respeto para avanzar bien”, dijo el representante de los agricultores.

“Así como ven que tenemos parado el bulevar, así con las malas políticas públicas generadas por el Gobierno del Estado y las instituciones están parando el desarrollo del campo. No se vale (…) No venimos a burlarnos de ninguna institución, apoyamos a la 4T, somos nacionalistas y queremos apoyar el proyecto de Seguridad Alimentaria del país. Exigimos respeto”, dijo finalmente Alberto de Santiago.

Al bloqueo acudió el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Javier Reyes Romo, quien planteó una mesa de negociación con cada uno de los Representantes, en tanto el bloqueo se mantuvo en ambos sentidos de la calzada Héroes de Chapultepec. La mesa de diálogo se llevó a cabo con representantes de la CFE, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo (Sader) y de la Comisión Nacional del Agua.

Luego de seis horas de bloqueo, mismo que se levantó antes de las 14 horas, se dio a conocer que se firmó una minuta con los acuerdos, entre los que destacan la revisión y firma del convenio que plantea la aportación de deudas históricas de la siguiente manera: CFE 33 por ciento; Gobierno del Estado 33 por ciento y agricultores 33 por ciento.

No obstante, se deja el compromiso de la gestión ante la instancia federal que encabezarían el gobernador David Monreal Ávila y el senador José Narro Céspedes, de plantear ante el director general de la CFE que se incluyen en la deuda histórica el año 2022 y la propuesta de convenio para que las aportaciones queden en 35 por ciento CFE, 35 por ciento, Gobierno del Estado, y 30 por ciento los agricultores.

En cuanto a la tregua planteada de la suspensión de los cortes de energía eléctrica, se estableció que deberán realizar los pagos de la facturación de enero 2023 o de lo contrario, se efectuarán los cortes de los mismos durante la semana del 7 al 11 de enero del 2023, en caso de que aún no se autorice el convenio que cubra los adeudos hasta diciembre de 2022 en la semana del 20 al 24 de febrero. Finalmente, se dejó el compromiso de establecer una nueva mesa de trabajo para darle seguimiento a estos planteamientos que involucran a las diferentes dependencias.