Aplicará ISSSTE Zacatecas más de 200 pruebas de VPH en jornada especial en septiembre

Por: La Jornada •

Del 1 al 12 de septiembre de 2025 se llevará a cabo una jornada intensiva de detección del Virus de Papiloma Humano (VPH), enfermedad de transmisión sexual que provoca cáncer de cuello uterino, la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres en México.

- Publicidad -

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Zacatecas, invita a todas las mujeres -derechohabientes y no derechohabientes- a partir de los 25 años, a participar de la jornada que se llevará a cabo en los módulos de planificación familiar del Hospital General, la Clínica Hospital “Fresnillo”, la Clínica de Medicina Familiar “Zacatecas” y la Clínica de Medicina Familiar “Guadalupe”.

La meta es aplicar más de 200 pruebas de PCR, las cuales proporcionan una detección más específica que la prueba de Papanicolau que se realiza en cualquier época del año, mientras que la PCR identifica la presencia del VPH y permite determinar el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino; el Papanicolau únicamente detecta si existen lesiones precancerosas o cancerosas en alto o bajo grado.

La responsable de Planificación Familiar en el Hospital General, Nancy Nallely Rodríguez Agüero, explica porqué es importante tomarse 10 minutos para realizarse la prueba de PCR en su centro de salud más cercano:

“El 90% de las personas a lo largo de su vida sexual contraerán el Virus del Papiloma Humano, que normalmente se presenta sin síntomas, la mayoría de los casos serán combatidos por el propio sistema inmunológico; sin embargo, en los casos en que se llega a desarrollar y no se detecta a tiempo puede provocar cáncer cervicouterino, el segundo más mortífero en México luego del cáncer de mama”.

“Dos aspectos importantes a considerar es que el VPH es una enfermedad de transmisión sexual porque los hombres también son portadores del virus y, aunque no desarrollan este tipo de cáncer, si contagian el virus; además, debe tomarse en cuenta que la adolescencia es la época de vida donde las mujeres corren mayor riesgo, puesto que su sistema inmune aún no se desarrolla por completo”, señaló.

La lucha contra el VPH y el cáncer cervicouterino comienza en casa, Rodríguez Agüero señaló que el primer lugar donde se hace promoción para la aplicación de las pruebas es entre el personal de salud y administrativo de clínicas y hospitales.

Para solicitar el estudio, los requisitos son: acudir aseadas a los módulos de planificación familiar, sin haber tenido relaciones sexuales un día antes, ni haberse untado cremas vaginales o colocado óvulos un día antes, así como no estar menstruando, se deben contar de siete a 10 días luego del periodo para poder realizarse la prueba.

El ISSSTE en Zacatecas invita a la todas las mujeres a ser responsables de su sexualidad y aprovechar esta oportunidad. La detección oportuna permite ofrecer un tratamiento eficaz contra el cáncer en etapa temprana.