Morena debe dominar 75% de ambas cámaras para consolidar la 4T

En reunión con diputados de Morena, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, planteó que para continuar la revolución pacífica desde abajo y con la gente, es necesario repetir la hazaña anterior, que la victoria electoral (en 2024) sea contundente y ganar las cámaras del Congreso de la Unión.

Confió que con el apoyo popular, tendremos las dos terceras partes de representación , que permitan aprobar, entre otras, la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Será una prioridad, para la construcción de la paz y la seguridad en el país , resaltó.

Como invitada a la plenaria, añadió que ganar la mayoría calificada permitirá impulsar los cambios legislativos que permitan seguir dando curso a este movimiento que busca la pacificación del país .

Hoy están sentadas las bases de la Cuarta Transformación, pero esto es sólo el comienzo , subrayó.

Rodríguez Velázquez resaltó que insistir que la Guardia Nacional dependa del Ejército no es un capricho . Se manifestó tranquila de que cuando el Presidente envíe nuevamente la iniciativa de reforma constitucional al respecto, el primero de septiembre de 2024, será aprobada por una nueva mayoría de Morena y sus aliados.

Siempre nos preguntan por qué no queremos tener la responsabilidad de la Guardia Nacional. Simplemente porque la Secretaría es de reciente creación y no cuenta con la infraestructura para tenerla bajo nuestro mando , detalló.