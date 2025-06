Sin incidentes en el país para que ciudadanos voten: Rosa Icela Rodríguez

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Tras el arranque de la jornada electoral en la que se elegirá en todo el país a integrantes del Poder Judicial de la Federación, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que no hay ningún problema para que la ciudadanía pueda ejercer su voto en cualquier parte del país.

La secretaria de Gobernación llegó unos minutos después de las 7 de la mañana a la casilla ubicada en la calle Amores 314, en la colonia del Valle, dentro de las instalaciones de la Escuela Internacional de Turismo.

Con un banco de plástico en mano, fue la primera en la fila y esperó por más de una hora con 40 minutos hasta que terminó la organización de los funcionarios de casilla y se permitió el paso para las votaciones.

Al salir, consideró que se trata de un ejercicio histórico, y afirmó que hay tranquilidad en el país para la jornada comicial.

“El país está en paz para que todos los mexicanos y mexicanas que así lo deseen salgan a ejercer su voto. Estamos tranquilos y no hay ningún problema para que todos ejerzan su voto en cualquier entidad del país”, indicó.

Hasta el momento, recalcó, no hay reportes de incidentes mayores. “Está tranquilo el país”, dijo la funcionaria federal. “El país está en paz, en calma y que esto es histórico. Estamos contentos porque se pudo realizar este ejercicio y no hay ningún problema en el país. Para que se pueda salir a votar no hay problemas, claro, son los cotidianos, normales. Vamos a votar”, agregó.

También, detalló que durante la jornada electoral estará presente en la mesa de seguridad, pendiente de los posibles incidentes que se pudieran presentar este domingo.