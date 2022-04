Continúan las protestas de policías estatales de Zacatecas; realizan plantón afuera de Palacio de Gobierno

Por: CLAUDIA BELMONTES •

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) realizan plantón en las afueras de Palacio de Gobierno de Zacatecas, luego de que ayer 31 de marzo tomaron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad por las pocas garantías en seguridad que se les da al momento de ejercer el cargo, así como por amenazas, hostigamiento laboral, despidos injustificados y la violación al pliego petitorio que se firmó el pasado 19 de marzo.

Los oficiales determinaron que, de no hablar con el mismo gobernador David Monreal Ávila, no levantarán el plantón del exterior del recinto gubernamental y que, en cambio, tomarán otras instalaciones, motivo de ello también se instalaron junto a las puertas del Lienzo Charro “Antonio Aguilar”, además de que continúan con la toma de la SSP, donde no permiten la entrada ni la salida de patrullas, mientras que las Unidades Regionales de Seguridad se mantienen sin elementos.