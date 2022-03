Legalizarán “autos chocolate” en Zacatecas

Por: La Jornada Zacatecas •

Los estados Zacatecas y Sinaloa fueron agregados en el decreto de regularización de automóviles usados de procedencia extranjera, mejor conocidos como “autos chocolate” y las modificaciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero, por lo que ya entró en vigencia.

Este lunes, el gobernador David Monreal Ávila, en entrevista colectiva puntualizó que si hay un estado que tiene las características para ser objeto de la regularización de autos de procedencia extrajera es Zacatecas, que tiene más de la tercera parte de su parque vehicular en esa condición y no le parecía justo que inicialmente no se hubiera considerado al estado.

Pero una vez que se conoció el decreto, dijo el gobernador, ese mismo día turnó un oficio que dará a conocer este martes.

Enfatizó que luego de la visita que realizó con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, días después se publicó el decreto donde se incorporó a Zacatecas en la regularización de autos de procedencia extrajera.

Dijo que este martes se va a convocar a las organizaciones campesinas, a los poseedores de vehículos de procedencia extranjera, ya que se quiere un proceso ágil, que no haya intermediarios, que no haya extorsión, que no haya chantaje, porque la mayoría de quienes poseen este tipo de unidades son campesinos, son gente buena, gente noble, comerciantes, que van a necesitar del acompañamiento, por ello se darán a conocer algunos de los lineamientos.

Cabe señalar que el domingo 27 de febrero se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que Zacatecas y Sinaloa entrarían en el decreto que emitió el presidente López Obrador para regularizar autos de procedencia extranjera.

La regularización de autos “chocolate” en algunos estados podrá realizarse sin la necesidad de tener contacto directo con agentes aduanales, agencias aduanales, apoderados aduanales o cualquier otro intermediario.

La publicación del DOF reitera su compromiso para que la nacionalización de vehículos de procedencia extranjera tenga un costo de 2 mil 500 pesos para cuidar la economía de las familias.

Los estados donde se realizará la regularización de “autos chocolate” son Zacatecas, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur, Durango, Michoacán y Nayarit.