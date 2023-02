Se agudiza ruptura en la BUAZ; Grupo U organiza protestas en defensa de espacios

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Este martes, docentes y alumnos de la Preparatoria 1 (Centro Histórico) de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) se manifestaron en defensa de Lisseth Sabely Cruz Félix, a quien se le pretende remover de su cargo como responsable de programa; mientras tanto, el plantel 4 continuó en paro laboral por el mismo motivo.

En la prepa 1, docentes y alumnos colocaron carteles en la fachada principal del inmueble, donde expresaron mensajes como: “Si alguien se tiene que ir, que sea Angélica Colin”, “Exigimos que Sabely no se vaya”, “Angélica Colin no piensa en los alumnos” y “Prepa 1 quiere a Sabely”.

Mientras tanto, la Preparatoria 4 continuó en paro laboral, debido a que ninguna autoridad universitaria tuvo acercamiento con los docentes inconformes por la destitución del responsable del programa, Luis Franchini Álvarez.

En ese sentido, la directora de la Unidad Académica Preparatoria, Angélica Colin Mercado, no ha dado a conocer de manera oficial las causas por las cuales plantea la remoción de los responsables de programa en los planteles 1 y 4 y no ha atendido llamadas de La Jornada Zacatecas.

Franchini Álvarez informó que, mientras no haya acercamiento de parte de la Rectoría para mediar el conflicto, el paro laboral continuará de manera indefinida, ya que la remoción es por motivos políticos.

“La directora quería que el proceso de Reforma se condujera sin moverle ni un punto o una coma, pero en la prepa 4 hay un colectivo de maestros que genera opinión y tiene influencia en toda la unidad académica. Entonces el problema es que facilitaba espacios para los compañeros que piensan diferente a como se ha conducido la dinámica de la Reforma”, puntualizó.

Comentó que en ese colectivo están integrados docentes con trayectoria académica como Carlos Reveles y Felipe Correa, consejeros universitarios y los mismos delegados que fueron electos para la Reforma, motivo por el que ello causó disgusto en la directora.

Según Franchini Álvarez, “la directora siente que va esta corriente paralela a su dinámica de Reforma y eso fue lo que determinó que yo me fuera de la Preparatoria. No me ha llegado ningún documento y es el mismo caso con la responsable de la Prepa 2 y Prepa 1 Centro”.

Asimismo, denunció que Colin Mercado ha comenzado a amenazar a los docentes de hora clase y les ha advertido que les quitará carga laboral si continúan apoyando el paro laboral en el plantel 4.