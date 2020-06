Ventilador para Covid-19, diseñado en la UAZ, a un paso de ser aprobado

La Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), a través de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, ha desarrollado un ventilador que se logró por una solicitud al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por parte del equipo de Ingeniería Biomédica, que, además, buscó a una empresa que respaldara en la parte industrial, consiguiendo que ICMA Automation de Aguascalientes lo hiciera, y que después de varias etapas de prueba, está a unos días de que posiblemente sea aprobado por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Así lo dio a conocer Jorge Galván Tejada, coordinador del proyecto y líder del grupo, quien estimó que será en un par de semanas cuando soliciten la aprobación por parte de la instancia reguladora. El investigador explicó que es un prototipo que cumple con las especificaciones para atender la pandemia del Covid-19, el cual es de muy alta especialización porque hay que tener en cuenta variables como la presión y la humedad del aire.

“El desarrollo de un equipo de estos te lleva tres o cuatro años, pero en el caso de nosotros es un desarrollo que se hizo en tiempo récord desde mi punto de vista. Llevamos entre tres o cuatro meses, desde que se planteó la primera idea hasta lo que llevamos ahorita. Es una labor compleja en el sentido ingenieril y biológico, pero la hemos ido depurando. La idea es tener un ventilador funcional con las especificaciones para la pandemia, que nos piden que tenga cinco modos de ventilación, que son controlar la respiración por presión, por volumen y métodos de ventilación asistida”, detalló Galván Tejada.

Según expuso el investigador, el modelo ha tenido un costo cerca de 350 mil pesos, porque siempre será caro hacer un prototipo debido a que se compra por piezas separadas. Pero la idea es que sea funcional porque la empresa en Aguascalientes tiene la capacidad instalada para producir entre 200 a 500 ventiladores semanales en caso de ser necesario para la atención de la pandemia.

En el trabajo, informó el universitario, laboran alrededor de 30 personas entre investigadores de la universidad y personal de la empresa en distintas especialidades. Y es que, de acuerdo con Galván, tuvo que voltearse al estado vecino porque en Zacatecas no hay ninguna que tenga las características de ésta, que se dedica a las soluciones electrónicas para la industria automotriz pero que rediseñaron su planta para hacer el diseño del prototipo del ventilador.

Denuncian presunto fraude de la asociación Fuerza Zacatecas por ventiladores Covid-19 que nunca fabricará

Por otra parte, luego de que denuncias ciudadanas llegaran a La Jornada Zacatecas, en las que se manifestaban inquietud e incertidumbre por las donaciones realizadas para la elaboración de ventiladores para atender a pacientes con Covid a cargo de Fuerza Zacatecas, los cuales aún no se dan a conocer, Raymundo Ceja, coordinador de la iniciativa, refirió que el desarrollo ya está listo, pero que no se ha dado a conocer por cuidado y porque lo más pertinente es que sea en el momento en que pueda llegar a ser indispensable.

“Si yo digo ahorita que ya está listo se me va a venir encima la demanda y me puede parecer un poco peligroso porque no hay tiempos de certificaciones, y si se muere alguien utilizando el equipo, imagínate la bronca que se arma. Entonces, es un equipo que realmente va a funcionar en el momento en que no haya otra cosa indispensable para sacar al paso a la gente. Para eso te soy franco, no habrá tiempo para esta pandemia porque son procesos muy largos”, dijo.

Ceja, detalló que para el diseño del ventilador se tomó como base un modelo israelí y se ha estado trabajando en él, aunque el motor fue un problema porque generaba mucha inercia y se necesita un control de precisión delicado y que ha requerido muchísimo desarrollo, pero que se continúa trabajando.

En cuanto a las donaciones, las cuales pueden realizarse mediante la plataforma moneypool.mx, y que al revisar para esta nota se constató que hay un monto de 101 mil 519.45 pesos, el coordinador de la iniciativa refirió que se ha utilizado para la elaboración de 12 mil 500 caretas para el sector médico del estado, además de la creación de videolaringoscopios para los sitios en que los necesiten.

“Sale caro y toda la gente que estamos operando básicamente lo estamos haciendo sin cobrar nada. Sí se requieren insumos, de hecho, ahí en el moneypool están a la vista todos los movimientos y por eso decidimos hacerlo así, para que la misma gente que ha donado pueda saber cuánto ha donado, cuánto se gastó. Está totalmente a la vista. Hubo una donación fuerte cuando se compró el material de las caretas que se hizo a través del moneypool que era el único mecanismo. Todavía existen fondos y se mantiene ahí por transparencia, pero yo he comprado muchas cosas de mi bolsa”, explicó Raymundo Ceja.

El especialista en tecnología adelantó que la plataforma de donación seguirá activa, pero solamente se estará promoviendo que donen cuando se tenga algo concreto como fue el caso de las caretas, ya que el dinero ayuda mucho para la compra de insumos que se necesiten. Pero el mecanismo se implementó para la transparencia, dijo, para que todo esté a la vista.

“Yo ya la veía que me iban a preguntar, entonces busqué un mecanismo por el cual la gente pueda participar siendo parte de un grupo. Moneypool es una herramienta que se utiliza regularmente para que organices una carne asada, donde se ve cuánto pone cada uno, entonces todo el recurso que se ha recibido es a través de este medio y ahí está persona por persona, quien aportó y se puede ver los egresos”.

Por último, Ceja recalcó con respecto al ventilador que en el momento en que se tenga se mostrará, pero por el momento no pretende generar expectativas que puedan traer resultados que no son los adecuados, pero en un dado caso de que se desbordara el sistema y si este aparato pudiera ayudar a salvar vidas, entonces se pudiera presentar, “pero antes no”.

Respecto a este desarrollo propuesto por Fuerza Zacatecas, Galván Tejada informó que se les invitó a una primera reunión virtual en la que se le presentó el proyecto al gobernador Alejandro Tello, sin embargo, al ser todos parte del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) de Conacyt, dejaron en claro que ya tenían el compromiso con la institución para trabajar en su prototipo, ya que la idea planteada por Fuerza Zacatecas era un diseño propio en el que había que iniciar desde cero, por lo que desde esa reunión se deslindaron del proyecto.

“No sé si lo terminaron, no he visto nada. No es algo sencillo; en algún momento hubo varios acercamientos y tuve que ser muy honesto con varias personas y decirles que si iban a presentar ese proyecto no iba mi nombre, porque no me voy a arriesgar a ponerle mi nombre a algo que a lo mejor va a matar alguien en lugar de ayudarlo. Tiene que ser algo que cumpla con la normatividad que pide Cofepris para desarrollo de equipo médico”, aseveró finalmente.