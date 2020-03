Zacatecas presenta su primer caso de Covid -19

Las personas deben evitar automedicarse y acudir a revisión, recomienda el doctor Felipe Escalera ■ foto: andrés sánchez

El Hospital General se declara listo para enfrentar contingencia por Coronavirus

El paciente es atendido en un centro hospitalario y se encuentra estable: Tello

Este viernes Gilberto Breña, secretario de Salud, dará más detalles sobre el caso

Mediante un video, el gobernador Alejandro Tello informó que la tarde este jueves se realizó una prueba diagnóstica a un paciente masculino que presentaba síntomas de enfermedad respiratoria agua, la cual se envió al Laboratorio Estatal de Salud Pública, que confirmó el primer caso de una persona contagiada por Covid-19 en la entidad.

Su contagió, dijo el mandatario, fue derivado de su contacto con personas procedentes de la Unión Europea. El paciente se encuentra aislado en un centro hospitalario y su condición es estable, agregó.

Se activaron los protocolos de búsqueda de personas con las que haya estado en contacto el paciente para genera el cerco epidemiológico y ponerlos bajo observación, puntualizó el mandatario.

Instruyó al secretario de Salud del estado, Gilberto Breña Cantú, para que este viernes a las 8 de la mañana ofrezca detalles sobre el caso.

En Zacatecas se han realizado 18 pruebas y una es la que dio positivo; no hay más casos sospechosos.

Hospital general

El Hospital General “Luz González Cosío” se prepara para posibles contingencias por el Covid-19, así lo dio a conocer el Felipe Escalera, director del nosocomio.

En medio de la pandemia mundial, se están empleando medidas de seguridad preventivas con respecto al Coronavirus.

El plan de aplicación está dividido en dos partes, la primera, una fase de prevención, donde las acciones se realizan de forma activa: se encuentran filtros en cada entrada, donde se aplica gel antibacterial y se restringe la entrada al paciente y, de ser necesario, un acompañante.

Asimismo, se aisló el área de urgencias y se separa a las personas con síntomas de enfermedades de vías respiratorias de aquellas que se presentan con distintas patologías. Del mismo modo se están difundiendo anuncios de cómo prevenir contagios.

La segunda fase sería la de contención, en la que, cuando se trata de un caso asintomático o de bajo riesgo, se puede pasar en aislamiento voluntario, mientras que casos sintomáticos y con complicaciones tienen que ser tratados ya sea en aislamiento o sólo con tratamiento para las molestias mismas de una gripe común.

Incluso se está preparando un área específica para tratar a portadores del virus de manera separada de la demás población, en conjunto con la Secretaría de Salud. En cuanto a la indumentaria necesaria, los insumos están en preparación para el momento en el que haya casos.

Ambas etapas se organizan pensando en una posible contingencia, para afrontarla de manera eficiente.

Por otra parte, tratándose de los insumos necesarios para dar servicio, aceptó que no siempre son suficientes, y aunque se tienen que estar abasteciendo de manera constante, algunas personas se llegaban a robar gel antibacterial y cubrebocas —por lo que se tuvo que asignar personal de seguridad para que distribuyeran y cuidaran los filtros—.

También destacó que las compras de pánico pueden entorpecer el abastecimiento de instrumentos indispensables, “los cubrebocas que nosotros teníamos planeados para que duraran más o menos un mes, nos duraron una semana; 100 litros de alcohol gel que teníamos planeado que nos duraran 15 días, se nos terminaron en 8 días”.

El proceso de identificación es realizar estudios a personas sospechosas de ser portadores del virus siempre y cuando tengan todos los antecedentes necesarios, y una vez que se compruebe esto, se envían los estudios al laboratorio estatal para confirmar o descartar el padecimiento.

Los pacientes asintomáticos se detectan, por lo general, debido a la interacción con un paciente identificado que sí los presentó.

Las recomendaciones a la población, además de las ya presentadas por las autoridades de cómo lavarse las manos, estornudar e interactuar, se pide no ceder ante la información esparcida por redes sociales, que no siempre es confiable, y no entrar en crisis o llevar las cosas al extremo.

Por último, dijo que “las medidas de seguridad no son un juego, hay que llevarlas con mucha seriedad, responsabilidad y criterio”, y que las personas deben evitar automedicarse para no agravar la situación.

Muertes en México

por Coronavirus

Este miércoles se registró la primera muerte en México por Covid-19, confirmó la Secretaría de Salud federal. Es un hombre de 41 años sin antecedentes de viaje a alguno de los sitios donde circula el virus y se encontraba hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Iner).

Asimismo, este jueves la Secretaría de Salud de Durango informó que se suscitó la segunda muerte por Coronavirus en la clínica 46 del IMSS en Gómez Palacio. Se trata de un varón de 74 años, con antecedente de viaje a California, Estados Unidos y padecía hipertensión desde hace 15 años.

Las autoridades de Durango esperan que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre) confirme el dictamen.

Hasta el corte realizado por la Secretaría de Salud federal la noche de este jueves, se reportan 164 casos confirmados de Covid-19 en el país; así como 448 casos en análisis y 921

descartados.