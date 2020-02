Marchan maestros disidentes y jubilados del Issstezac; exigen pago de aguinaldo

Con lluvia y frío, jubilados y pensionados se movilizaron en la capital ■ foto: alejandro ortega neri

■ No recibieron bien la noticia de que Marco Vinicio Flores podría ser el nuevo director del Instituto

“Todos los directivos de Issstezac y todos los responsables de diferentes dependencias, personal de confianza, tienen excelentes sueldos, salarios. Pero ojalá el gobernador y sus achichincles se pusieran en los pantalones de los jubilados y pensionados, y que le pagaran al gobernador al mes 5 mil 500 pesos, a ver si con eso satisfacía las necesidades propias del hogar. Pero este gobierno es insensible, a todo. Por lo tanto es un gobierno inepto”.

Quien habla es Manuel Valdez Jaramillo, profesor jubilado hace 10 años y que ayer formó parte del grupo de jubilados, pensionados y maestros disidentes de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que marchó hasta las instalaciones de la Legislatura del estado al grito de “Tello, no es cierto que todo está resuelto”, en un día más de protestas por el adeudo del Issstezac correspondiente a la segunda mitad del aguinaldo de muchos ex trabajadores.

El profesor jubilado detalló que a muchos se les pagó apenas el 31 de enero la segunda parte del aguinaldo, pero aún falta una cantidad considerable, sobre todo a quienes habitan en los municipios más alejados como Tepetongo y Mezquital del Oro, por mencionar algunos. “Hasta el día de ayer en la tarde, los compañeros de Tepetongo fueron al cajero y no había ningún depósito”, denunció.

Con respecto a un posible reemplazo en la dirección del Issstezac, Valdez Jaramillo aseveró que si es Marco Vinicio Flores, como extraoficialmente se comenzó a comunicar ayer, no podrá solucionar el conflicto porque es otro de los allegados al gobernador, quien pone gente de experiencia pero no en la buena administración, sino en la mala. “Es una rata de primera y no lo vamos a reconocer”.

“Sospechamos que la intención de este gobierno es la de desaparecer el Issstezac, pero para ello quieren vender los bienes muebles e inmuebles del instituto que no les costó a ellos absolutamente nada, sino a los cotizantes que trabajamos para gobierno del estado, que es nuestro patrón, el responsable directo de pagar las jubilaciones y pensiones, de pagar a los maestros activos en tiempo y forma, no cuando a él se le antoje. Porque dinero lo hay, que no quieran entregarlo, es otra cosa”.

Por su parte, Marcelino Rodarte Hernández, líder del ala democrática de la sección 58 del SNTE, refirió que el acompañamiento que se les dio a los compañeros jubilados es debido a la magnitud del conflicto, el cual es mayor a toda bandera ideológica, pues se aglutinaron en la marcha diferentes expresiones para buscar que el movimiento no lo “regentee nadie, ningún figurín” y para no permitir que los jubilados sean manipulados por los distintos sindicados, cuyo llamado al pago es solo “un cortafuego” que no va a frenar el problema.

Con respecto al cambio de dirección en el Issstezac, Rodarte Hernández señaló que no va a solucionar nada, pues el asunto “es un cáncer que hay que extirparlo” y lo que el gobierno hace es mezclar solamente “la pus”.

De ser Marco Vinicio Flores el nuevo titular del Issstezac, como trascendió de manera extraoficial ayer, el líder democrático refirió que no vendrá a descubrir el hilo negro y como es conocido, tendrá el repudio de la clase trabajadora. “De una vez decimos que va a ser rechazada la propuesta del gobernador si antes no se sientan en mesas donde se vayan dirimiendo los temas nodales”, advirtió Rodarte.