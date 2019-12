“El narcotráfico en México es un hijo de la política”: Diego Enrique Osorno

“En diez años no ha cambiado la realidad”, dijo el periodista Diego Enrique Osorno en su intervención ■ FOTO: ALEJANDRO ORTEGA NERI

■ Conmemoran los diez años de su investigación publicada en “El cártel de Sinaloa”

■ Cuestiona Diego Luna que en México no se defiende a los periodistas cuando los matan

GUADALAJARA, JAL. Muchas cosas han pasado desde que Diego Enrique Osorno publicó por vez primera “El cártel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco” allá por el año 2009, pero entre las cosas más importantes es que Joaquín “El Chapo” Guzmán, el gran capo perteneciente al cártel, está encerrado en Nueva York y que su hijo, Ovidio Guzmán, ha protagonizado uno de los episodios más polémicos de este nuevo gobierno que apenas presume un año.

Pero a una década de haber sido publicada la primera edición, el libro del periodista neoleonés se ha convertido en un clásico en la literatura sobre el tema, que además de narrar con testimonios directos y documentos desclasificados la historia de la organización, en esta edición especial documenta ya, mediante una amplia investigación, lo que no se dijo en el juicio de Nuevo York: que el “Jefe de jefes” del cártel es “El Mayo” Zambada y que gracias a sus conexiones en los gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se convirtió en el narcotraficante más poderoso de México.

Libro del periodista neoleonés, un clásico en la literatura sobre el tema

La FIL Guadalajara fue el escenario ideal para conmemorar los diez años de esta investigación. La ocasión reunió al periodista autor del libro con el actor y productor de cine Diego Luna, quien se ha caracterizado en los últimos años por protagonizar series televisivas sobre el mundo del narco.

“Me siento decepcionado que en diez años no ha cambiado la realidad”, dijo el periodista en su intervención, quien agregó que lo escribió para aterrizar sobre todo en tres factores: denunciar el baño de sangre en el país porque la política de Felipe Calderón era una farsa y tenía necesidad de cuestionar eso; también para que el lector se acercara al mundo del narco desde una posibilidad histórica; y para darle voz a los narcos, algo que en su tiempo fue muy polémico, porque mantuvo una entrevista epistolar con Miguel Ángel Félix Gallardo.

Pero lo que realmente le dejó a Daniel Osorno haber escrito la historia de uno de los cárteles más poderosos del mundo, fue darse cuenta de que se ha vivido en un “performance político producido por Estados Unidos, dirigido por el gobierno de México y actuado por el ejército y la policía”. “El narcotráfico en México –dijo- es un hijo de la política. El PRI inventó el cártel de Sinaloa”.

Diego Enrique Osorno criticó también que durante su campaña política Andrés Manuel López Obrador no tocó el tema del combate al narcotráfico por no distanciarse del Ejército, por lo que esperó que ahora como presidente sí oriente los esfuerzos en ese rumbo, aunque algunas acciones dicen lo contrario y el caso de la captura y liberación de Ovidio Guzmán ya exhibió la debilidad del plan.

Por su parte, el actor Diego Luna quien se ha basado en el libro para ambientar la serie de Narcos, señaló que “El cártel de Sinaloa” es un libro esencial hoy en día porque “nos aclara dónde estamos y dónde nos hemos permitido llegar”, a un país que ha normalizado la violencia, que mata mujeres y que ha contado la historia a conveniencia de las estructuras que gobiernan el país.

“Estamos en una guerra que no nos corresponde pero estamos poniendo los muertos. Pero sí tenemos una responsabilidad como país y si no ponemos la mira en esto, no terminará”. Igualmente el lector criticó que en México no se defiende a los periodistas cuando los matan, y cuando eso sucede se dejan de contar historias esenciales. Por eso, dijo, Diego Enrique Osorno merece que la FIL se detenga para agradecerle su trabajo, su voz esencial. “Es un chingón”, concluyó.