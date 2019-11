Presentan resultados del diagnóstico sobre el vocacionamiento del Mercado González Ortega

A la reunión asistieron locatarios, académicos, académicos, representantes de instituciones relacionadas con las áreas, vecinos y ciudadanos del Centro Histórico ■ foto: andrés sánchez

■ Señalan que el inmueble no cuenta con un vocacionamiento que le permita maximizar su relevancia en Zacatecas

El Clúster Turístico y Cultural de Zacatecas en conjunto con el estudio C_LAB, perteneciente a la Escuela de Arquitectura de Arte y Diseño del Instituto Tecnológico de Estudios superiores de Monterrey (ITESM), presentaron ayer en las instalaciones de la Cineteca Zacatecas los resultados del diagnóstico sobre el vocacionamiento del Mercado González Ortega en un evento que reunió a los actores relacionados con el inmueble, como el presidente municipal, Ulises Mejía Haro, locatarios del mercado, académicos, representantes de instituciones relacionadas con las áreas, vecinos y ciudadanos del Centro Histórico.

Partiendo de la conclusión de que el Mercado González Ortega no cuenta con un vocacionamiento que le permita maximizar su relevancia en Zacatecas, el C_LAB, que tiene entre sus pilares el desarrollar proyectos para mejores ciudades, utilizar el diseño como herramienta para la transformación social y sobre la gobernanza participativa, realizó un primer diagnóstico técnico social durante cuatro meses para detectar un problema, pero también las grandes oportunidades que se tiene.

María Elena de la Torre, coordinadora regional de C_LAB, expuso el trabajo realizado durante los cuatro meses en los que se echó mano de ocho consultores, 20 entrevistas con los locatarios, 100 encuestas a visitantes y 100 talleres con cincuenta participantes, quienes contribuyeron al objetivo de facilitar la toma de decisiones para trazar una “hoja de ruta” hacia la revitalización del espacio de acuerdo a las mejores prácticas.

Para tal motivo, se realizó un análisis urbano, un diagnóstico arquitectónico del inmueble, un mapa de actores y se realizaron las encuestas y entrevistas que arrojaron que la vocación actual del Mercado González Ortega está terminando para iniciar de nuevo.

El estudio arrojó que el 20 por ciento del perímetro del inmueble son viviendas y los establecimientos que predominan son con relación al comercio, la venta de dulces, las artesanías, ropa, calzado y hoteles. Asimismo se obtuvo que el tipo de población que habita la zona es en su mayoría adultos mayores y que el 25 por ciento de las viviendas ubicadas cerca del mercado están deshabitadas.

Se identificó también una gran concentración de bares que según datos presentados, se incrementó de 16 que había en el año 2010 a 28 en este 2019, algo que genera un problema porque afecta la calidad de vida de los habitantes del centro histórico.

En cuanto al diagnóstico arquitectónico, se concluyó que el edificio tiene diferentes elementos arquitectónicos que se deben preservar, como el domo, las bóvedas, los vitrales y las columnas de acero. Cualquier elemento que inhiba eso, aseguró De la Torre, debe ser transformado, pero el uso debe adaptarse al inmueble y no el inmueble al uso, por lo que se sugirió que el piso de cerámica y los locales que datan de 1982, deberían ser removidos.

En cuanto al diagnóstico social, llegado a él a través del mapa de actores, entrevistas y encuestas a los usuarios del mercado tanto en temporada normal y alta, se destacó el deterioro del inmueble, la necesidad de una restauración, una mayor oferta de venta, cultural y artística y la extensión de los horarios de apertura. Por su parte los locatarios coincidieron también en la imagen de abandono, pero también en la necesidad de un estacionamiento, la venta de alimentos y una paridad con los locales externos, que son los que más visita la gente.

Luego de esto se concluyó pues que el mercado no cuenta con el vocacionamiento que le permita maximizar su relevancia en el Centro Histórico de Zacatecas, debido a costos, locales cerrados, productos de poco interés para los visitantes, poca innovación de los locatarios, imagen deteriorada, administración deficiente, politización para poder intervenirlo, aspecto sucio e inseguridad, por mencionar algunas causas.

Por lo que María Elena de la Torre expuso que hay en tal sentido una ventana de oportunidad para su transformación, para lo cual se revisaron también algunas tendencias globales en cuanto a mercados urbanos que fungen como importantes detonadores económicos, sociales y culturales de una ciudad y dan relevancia a los habitantes antes que ser un espacio turístico.

Y es que para los estudiosos, ha concluido una etapa del Mercado González Ortega por lo que su vocacionamiento tiene que dirigirse en función de la renovación del edificio porque es un elemento icónico, en la oferta singular y una gobernanza, es decir, el modelo de operación, quiénes participan y quiénes lo administran.

Por tal sentido, el vocacionamiento que sugieren con base en el diagnóstico social, técnico y las buenas prácticas, es que el Mercado González Ortega sea un mercado cultural-gastronómico de Zacatecas, integrado a su entorno urbano, lugar de encuentro y difusión de valores zacatecanos, innovador y funcional, centrado en la atención al usuario y a la comunidad.

Dichos ejes nacieron de los cuestionamientos con los actores realizados durante un taller, quienes dijeron qué debería haber y qué no dentro del mercado, destacando que debería haber gastronomía, productos gourmet, cultura, artesanía y arte, mientras que consideraron que lo que no debería haber se relacionaba con la presencia de bares, antros, productos extranjeros, franquicias, escuelas o equipamiento que no se vinculara con ese uso.

En el evento, el alcalde Ulises Mejía Haro destacó la labor del estudio y reiteró su compromiso de incluir a todas las voces de la sociedad civil para un mejor funcionamiento del inmueble, recalcando que la decisión se tomará entre todos, jamás de manera unilateral. Por su parte el activista y perteneciente a las organizaciones de vecinos del Centro Histórico, Gerardo Mata, cuestionó el empecinamiento de utilizar el inmueble para generar sólo ganancias, lo que a su ver, conllevaría a la gentrificación.