Municipio de Juchipila asegura que no solicitó adelanto de participaciones

Oficio enviado por el ayuntamiento de Juchipila al secretario de Finanzas ■ foto: cortesía

■ Sefin informó que los 58 ayuntamientos habían pedido recursos para cerrar el año

El secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, informó esta semana que debido a las condiciones económicas difíciles que se enfrentan este año, con la reducción de las participaciones federales para el estado, todos los ayuntamientos han solicitado ya adelanto de estos recursos para poder cerrar el año sin complicaciones.

No obstante, esta información dada como argumento para ejemplificar la situación crítica planteada por el funcionario no fue cierta, ya que no son los 58 municipios los que han pedido dinero extra para terminar el ejercicio fiscal actual.

Por ejemplo, el ayuntamiento de Juchipila informó a la secretaría encabezada por Miranda Castro hace apenas una semana que no requeriría de adelanto de participaciones en este 2019.

Esto lo hizo a través de un oficio enviado a la dependencia estatal el 30 de octubre y firmado por el tesorero municipal, Daniel Cervantes Bañuelos, en el que se señala que “de acuerdo a su oficio circular CH-50/19 con asunto seguimiento anticipo de participaciones informo a usted que este Municipio de Juchipila, Zacatecas, NO TIENE CONTEMPLADO SOLICITAR O REQUERIR DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES (sic)”.

El lunes, en conferencia de prensa, el secretario de Finanzas aseguró que las reducciones que a lo largo del año ha habido de las participaciones federales, debido a la disminución de la recaudación de impuestos por parte del Gobierno de la República, orilló a los 58 municipios a solicitar apoyo, con este adelanto, para poder enfrentar los compromisos de cierre de año.

Este dato no fue el único impreciso dado en la rueda de prensa del lunes, ya que también se dio información errónea en cuanto al porcentaje de reducción que podría tener el presupuesto para Zacatecas durante 2020.

En este sentido el gobernador Alejandro Tello Cristerna aseguró que, si no se hacen cambios al proyecto de presupuesto que se discute en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la propuesta que el Gobierno estatal enviará a los legisladores locales contemplará una disminución de recursos de entre un 15 y un 17 por ciento respecto a lo ejercido este 2019.

No obstante, esta cifra fue corregida posteriormente por el subsecretario de Ingresos, Ricardo Olivares, quien sostuvo que este porcentaje de reducción hace referencia a la baja en los recursos de convenios y aportaciones que habrá en 2020 pero en comparación con el presupuesto 2018 y agregó que la disminución real del presupuesto del próximo año rondará el 3 por ciento.

Asimismo, en la conferencia el gobernador y el secretario fueron contundentes al señalar que no habrá incrementos salariales para ningún trabajador del Poder Ejecutivo e incluso señalaron que, en caso de haber incrementos, se tendría que despedir personal.

Nuevamente en este tema el subsecretario matizó la postura e indicó que no ésta no es una decisión definitiva para el caso de los trabajadores sindicalizados, con quienes la determinación deberá provenir de una negociación.