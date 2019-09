Monumento al migrante, en la capital zacatecana ■ foto: andrés sánchez

■ Migrantes piden seguir la lucha para no perder el programa 3×1

En el marco de la conmemoración del Día del Zacatecano Migrante, el gobernador Alejandro Tello Cristerna anunció que solicitará que para el presupuesto estatal de 2020 sean destinados 100 millones de pesos para el programa 2×1 en beneficio a los migrantes, esto independientemente de la respuesta del Gobierno Federal, pues aseguró que dicho programa beneficia a las comunidades más lejanas y que mayores necesidades tienen.

Luego de 16 años de esta conmemoración, Tello se pronunció porque su gobierno siga fortaleciendo la política migratoria, y una de las acciones inmediatas y ante la reiterada solicitud, fue instruir al secretario de Economía estatal, Carlos Bárcena Pous para que desaloje a su personal de las instalaciones de lo que fuera el Fondo Plata a fin de que éstas sirvan como ampliación de la Secretaría del Zacatecano Migrante, pues ante la solicitud cada vez más numerosa de atención, es necesario un espacio más amplio.

De igual forma el mandatario estatal hizo un llamado para que el tema migrante no se politice, pues “me duele”, dijo, ver que las federaciones de zacatecanos en Estados Unidos están creciendo y por ende comienzan a dividirse, cuando lo urgente ante la política migratoria del país vecino es hacer equipo y trabajar en unidad buscando siempre temas positivos para la comunidad como lo han sido las “Ferias DIFerentes” y el programa que une familias “Corazón de Plata”, por lo que pidió que no solamente no se politice el tema, sino que tampoco se lucre.

Finalmente Tello Cristerna dijo a la comunidad migrante que vean en él a un aliado para seguir buscando cómo lograr muchos más beneficios, por lo que hizo un llamado también a la 63 Legislatura del estado para que el presupuesto se apruebe y con él esos 100 millones de pesos se conviertan en obras que beneficien esos lugares que los migrantes zacatecanos un día tuvieron que abandonar.

Por su parte, el secretario del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada, destacó la labor del estado y del gobierno de Tello Cristerna en materia de política migrante, pues esta se ha enfocado en asuntos poco tratados en años anteriores como la atención a los niños y adultos deportados y los programas para su reinserción, además de la creación del Centro de Atención Psicológica para Migrantes y el programa de estancias culturales.

El funcionario solicitó al mandatario estatal que Zacatecas sea declarado estado bilingüe para que los niños y jóvenes zacatecanos aprendan el idioma y tengan posibilidades de estudiar licenciaturas y maestrías en Estados Unidos, además de empleo temporal. De igual manera solicitó al DIF estatal se implemente un programa de vivienda para aquellos paisanos que han sido deportados tengan donde residir a su regreso a esta tierra.

La etapa que atraviesan los migrantes mexicanos es difícil, advirtió Estrada, pues ya no sólo se molesta al mexicano en Estados Unidos, sino que ahora se le ataca y se mata, de lo cual es culpable Donald Trump, dijo, por lo que refirió que es tiempo de unidad entre todos los sectores y pasar del discurso político a las acciones que beneficien a quien dijo, son los héroes de este país, los migrantes, con cuyas remesas el estado y México se sostienen.

En su turno, la diputada migrante, Lizbeth Márquez, destacó que es un orgullo que Zacatecas sea reconocido como un estado líder en política migratoria, misma que debiera ser replicada en todo el país. Igualmente hizo un llamado para la unidad y la lucha hacia fuera, no entre las federaciones porque los zacatecanos migrantes que están aquí representan a todos los que no pueden regresar por falta de documentos.

Márquez resaltó el trabajo de la Comisión de Atención al Migrante de la 63 Legislatura conformada por ella, Felipe Delgado y Emma Lisset López Murillo con el respaldo de los 27 diputados restantes, con quienes trabajan en conjunto para garantizar el derecho a la identidad de los migrantes indocumentados en los Estados Unidos y para que Zacatecas sea el primer estado en contar con un protocolo de atención a migrantes en retorno voluntario o involuntario a Zacatecas.

Por su parte Felipe Delgado, presidente de dicha comisión, aseguró que el voto electrónico migrante por internet será una realidad para la elección a realizarse en el año 2021; señaló que desde la Legislatura se está trabajando en unidad a favor de todos los que residen fuera del país y de aquellos que están en nuestro Estado en una situación de tránsito hacia los Estados Unidos.

Finalmente, Laura Vázquez, presidenta de la Federación de Clubes de Migrantes Zacatecanos de Atlanta, Georgia, pidió al Gobierno Federal y al del estado que sigan luchando por el programa 3×1 para que no se pierda ahora, así como la atención a los adultos mayores y a los migrantes deportados, pues en ellos vive una esperanza de tener una fuente de empleo al regresar.