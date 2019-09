Guzmán exige a autoridades que dejen de usar a la BUAZ como “patio trasero de estafas”

Antonio Guzmán, Alejandro Tello y Rubén Ibarra ■ foto: andrés sánchez

■ Presentó este viernes su Tercer Informe de Labores como Rector

■ Deslinda a la Universidad de la denominada ‘Estafa Maestra’

■ “En la presente administración no seremos cómplices de nadie, pero tampoco somos la instancia para juzgar y sancionar este delito de carácter federal”

■ La problemática de la BUAZ sigue siendo financiera, no se ha logrado resolver y solamente se han aplicado paliativos; la calidad educativa se mantiene: Alejandro Tello

Durante la presentación de su Tercer Informe de Labores como Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), Antonio Guzmán Fernández exigió a las autoridades que la dejen de utilizar como caja china, porque no solamente no asignan el presupuesto suficiente, sino que también la usan como “patio trasero de estafas institucionales”.

“Demandamos a las autoridades correspondientes que dejen de utilizar a las universidades como cajas chinas. Ahora no sólo no nos dan el presupuesto suficiente, sino que además nos quieren usar como patio trasero de las estafas institucionales del pasado; aclaren y procedan, pero dejen de ensuciar a las comunidades de las instituciones de educación superior”, expresó.

En ese sentido, deslindó a la Universidad de la denominada ‘Estafa Maestra’ porque, de acuerdo con las evidencias, “estamos conscientes que dicho evento se orquestó desde las oficinas centrales del Gobierno Federal; las universidades involucradas fueron utilizadas dolosamente para uno de los desfalcos institucionales mejor planeados, motivo por el cual, las instituciones educativas no pueden ni deben ser indiciadas, como sujeto del delito”.

Exigió a las instancias correspondientes, que agilicen el esclarecimiento e investigación de manera exhaustiva este acto y se aplique lo que a derecho proceda a quienes resulten involucrados en la comisión de este ilícito, sean o no universitarios los responsables de tal acto; “en la presente administración no seremos cómplices de nadie, pero tampoco somos la instancia para juzgar y sancionar este delito de carácter federal”.

Por otra parte, Guzmán Fernández refirió que, producto de la descomposición social, la BUAZ no ha quedado exenta de hechos violentos, lo que ha llevado a una necesaria intervención, actuando con la implementación de los protocolos necesarios, a fin de garantizar la seguridad e integridad de la comunidad y visitantes.

Señaló que el tema de la inseguridad se debe abordar desde sus causas y características, por lo cual reiteró su convicción de que para ello la educación es un importante referente, pues desempeña un papel estratégico en la libertad de pensamiento ciudadano y en la construcción y promoción del Estado de Derecho.

Coincidió en que una de las demandas más sentidas y legitimas de la sociedad es lo relacionado a los espacios que permitan a los jóvenes zacatecanos acceder a las aulas universitarias, ante lo cual se han hecho esfuerzos para diversificar la oferta educativa, redistribuyendo la docencia y ampliando la cobertura en materia de matrícula, a pesar de la difícil situación financiera que enfrenta la institución.

Asimismo, el Rector manifestó que “seguimos a la espera de que los grandes esfuerzos institucionales, sean correspondidos con el apoyo presupuestal y financiero de la magnitud necesaria”.

Guzmán Fernández informó que el crecimiento de la Universidad ha sido mayor al del financiamiento, pero a pesar de ello se ha avanzado, “por lo que seremos persistentes en exponer, en toda su magnitud, el problema estructural de financiamiento que sufre nuestra institución, en el entendido de que los hombre se van y las instituciones se quedan y que el irreductible es un activo circulante que actúa como sustantivo en materia educativa”.

“Enfrentamos, con la decisión necesaria, el grave problema de la falta de liquidez derivado del insuficiente recurso otorgado, y de la ampliación de nuestra cobertura y oferta educativa, no sólo con un ejercicio transparente y eficaz de los recursos, no sólo atendiendo con toda responsabilidad diversos procesos de auditoría y fiscalización, sino además implementando un agresivo programa de contención del gasto de operación, desde el inicio de la presente administración, lo cual ha permitido imaginar y trazar un significativo fortalecimiento de nuestra cultura administrativa, misma que, reitero, ha adoptado al sistema de contabilidad gubernamental como aliado imprescindible”, concluyó.

Por su parte, el gobernador Alejandro Tello Cristerna manifestó que de acuerdo con el informe de actividades del Rector, “entiendo claramente que hay avances muy importantes y que los retos no son nada pequeños, pero aquí es donde el sentido de compromiso de la colectividad reviste suma importancia. No podemos pretender resultados diferentes cuando no estamos dispuestos a ceder un ápice de beneficios personales”.

Afirmó que la problemática de la BUAZ sigue siendo financiera, pues la calidad educativa se mantiene, lo que significa que no se ha logrado resolver la problemática y solamente se han aplicado paliativos.

Consideró que la actual administración de la Universidad la ha mantenido a flote, y coincidió en que “a La Estafa Maestra mi repudio y que se castigue, pero a la Universidad que se le apoye”.

Durante el informe, se presentaron avances en materia de vinculación, infraestructura y contención del adeudo estructural con el ISSSTE, Fivissste y SAR, el cual se mantiene en un monto de 2 mil millones de pesos, a la espera de que se pueda conciliar con dicho instituto.