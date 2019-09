No se pueden borrar 80 años de historia y querer que se corrijan en un año o 10 meses: Valerio

Juan Francisco Valerio Quintero ■ foto: la jornada zacatecas

■ En escala del 1 al 10, califica con 7 la gestión del presidente López Obrador

■ Puntualiza que es positivo el combate a la corrupción, aunque lo considera tibio

No se pueden borrar 80 años de historia y querer que se corrijan en un año o 10 meses, declaró Juan Francisco Valerio en lo que respecta al Primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La reflexión sobre el primer año de administración del Gobierno Federal debe proponerse desde la racionalidad política como mecanismo de análisis, pues el cambio político requiere una observación minuciosa.

Hay dos fuerzas y corrientes de opinión en el esquema político actual que poseen características particulares. Por un lado, los opositores al gobierno; del otro lado, los partidarios. En cada uno de estos grupos existen obsesivos demagógicos y gente con racionalidad política.

Del lado de los detractores, hay grupos de radicales obsesivos en contra de López Obrador, gente que por la manera particular en la que se expresa o lleva el gobierno el presidente, lo han hecho culpable de lo que no es.

No obstante, entre los partidarios de López Obrador que reflexionan desde la racionalidad política, están las personas que piensan que el giro de rumbo político que se suscitó en las elecciones de 2018, era la única forma de evitar la descomposición social.

Pero lo más importante es rescatar la crítica de ciudadanos que poseen racionalidad política, ya sean detractores o simpatizantes, pues no se puede partir de que el presidente es dueño de la verdad total, y enfatizó:

“A ningún gobierno, y ponga la palabra con mayúsculas, a NINGUNO, se le puede ni se le debe entregar el poder absoluto, esa sería una concesión irracional. El gobierno ejerce una función, no es dueño, no es propietario del interés público”.

En este sentido, si como presidente se califica su gestión, él no está en posición de calificar a sus representados, no importa si votaron por él o no. Lo que López Obrador debe exponer son razones, argumentos. Pues así como los niños, el pueblo también crece y desarrolla herramientas para analizar la realidad.

En lo que respecta al balance, Juan Francisco Valerio hace énfasis en no etiquetar al gobierno actual como izquierda, en todo caso pertenece a la línea socialdemócrata.

El académico comentó que el primer acierto en este proceso político es del pueblo mexicano.

En materia del recuento de la gestión de Andrés Manuel, puntualizó como positivo el combate a la corrupción, aunque lo calificó de tibio.

Asimismo, destacó la iniciativa de dar poder de demanda económica a jóvenes y personas de la tercera edad, dándoles directamente los apoyos económicos. El mecanismo para entregar el recurso monetario hay que analizarlo, pero esa es otra cosa. Hay que entender que crear poder de demanda beneficia al productor y al empresario.

En lo que refiere a expectativas y preocupaciones que genera el Gobierno Federal, señaló que el proceso de polarización de la opinión pública entorpece el desarrollo del país.

Por ejemplo, en el análisis sobre el crecimiento económico, los detractores ignoran en sus exámenes que hay una recesión económica mundial. Los capitales de países con los que México sostiene un vínculo comercial han sido afectados por esta condición financiera global.

En consecuencia, los contrarios a López Obrador usan el factor psicológico para polemizar sobre la Presidencia, y es aquí donde la capacidad de respuesta del Gobierno Federal se pondrá a prueba.

Al preguntarle, que calificación del 1 al 10 le podría al periodo de administración del presidente, Valerio lo calificó de 7.