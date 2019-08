Universidades fueron utilizadas, forzadas muchas de ellas en el caso de la ‘Estafa Maestra’: Seduzac

Gema Mercado Sánchez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Es deseable que se investigue a profundidad: Gema Mercado Sánchez

■ La funcionaria señala que “quizá algunas le entraron con mucho entusiasmo”

■ “Lo que a mí me tocó como secretaria de Educación, lo que sentimos fue una fuerte presión de las dependencias federales para firmar convenios”

Gema Mercado Sánchez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), afirmó que, para llevar a cabo “La Estafa Maestra”, dependencias del Gobierno Federal utilizó y forzó a las universidades a firmar los convenios relacionados, por lo que es conveniente que la investigación siga su curso hasta que se deslinden responsabilidades.

Las universidades “fueron utilizadas, fueron forzadas muchas de ellas, porque quizá algunas le entraron con mucho entusiasmo, pero lo que a mí me tocó como secretaria de Educación, lo que sentimos fue una fuerte presión de las dependencias federales para firmar convenios”, expresó.

Consideró entonces que se trató de un esquema montado que utilizó a las universidades para la triangulación de recursos y por lo tanto “las autoridades seguramente tienen los elementos, aunque sería aventurado de mi parte hacer una aseveración, pero simplemente espero que se llegue hasta las últimas consecuencias para dejar en claro y en limpio el nombre de las instituciones y las personas y el nivel de responsabilidad”.

La funcionaria manifestó entonces que es deseable que se investigue a profundidad “La Estafa Maestra” por la credibilidad de las instituciones y del ejercicio de gobierno, por lo que se espera que se esclarezca hasta el último detalle de esa presunta red de corrupción.

Mercado Sánchez recordó que, en su momento, la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas recibió una presión muy fuerte para que firmara convenios relacionados a dicho proceso de triangulación de recursos.

“Esa situación me obligó a tomar una determinación fuerte de decir: no, y apoyar a la rectora para no participar en la presión que sentíamos” de parte de las dependencias federales.

“Nos tocó un poco ese momento en el que nos exigían, con bastante cinismo, el firmar convenios, y en esta administración del gobernador Alejandro Tello no tenemos convenios en los que hallamos participado, porque fue una definición de análisis, porque parecía un esquema confuso y ya habían comenzado a salir las notas públicas de que pudiera ser una red de corrupción”, dijo.

Expuso que las dependencias federales vendían ese mecanismo como un beneficio a las universidades por lo que se decidió, de manera enfática, que de parte de la Seduzac no se proseguiría con esos mecanismos.

Ante esa situación, Mercado Sánchez indicó que “se ha escrito mucho sobre ‘La Estafa Maestra’, se ha documentado mucho, y lo más conveniente, sobre todo por las instituciones educativas, es que se llegue al fondo de la verdad y al fondo de las sanciones si alguien la amerita”.

Comentó que en la investigación de ese tema hay una relación orgánica entre las diferentes instancias de vigilancia y supervisión tanto federales como estatales, y hasta el momento no ha concluido.

Incluso comentó que recientemente habló con la secretaria de la Función Pública y al respecto “me dijo que estaba en uno de los momentos del proceso, que estaba por enviarse al departamento jurídico y ahí se determina el alcance de los hallazgos que se hayan realizado”.

Por último, la secretaria reiteró su deseo de que se haga justicia por el nombre de las personas y de las instituciones involucradas, pero sí hay un acto de corrupción, entonces que se actúe y se limpie.