Alcalde capitalino se manifiesta en contra del aumento en la tarifa de agua potable

El alcalde Ulises Mejía Haro ■ foto: cortesía del ayuntamiento de zacatecas

■ Reconoce la situación crítica de la escasez de líquido que enfrenta la entidad

■ “El incremento no va a dar la viabilidad de más agua, sino que la Jiapaz no tenga más deuda”: Ulises Mejía Haro

Luego de que el director de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz), Benjamín de León Mojarro, anunciara el aumento de 10 pesos mensuales en la tarifa a partir de septiembre con la venia de los alcaldes que conforman dicha Junta, el edil capitalino, Ulises Mejía Haro, manifestó estar en contra de los aumentos sin antes analizar la viabilidad alterna, aunque reconoció la situación crítica de la escasez del agua y de la propia institución que padece un déficit de 35 millones de pesos.

De acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales, quien se encarga de estudiar el “estrés hídrico”, Zacatecas es uno de los estados de la República Mexicana que están más cerca de llegar al llamado “Día cero”, es decir, el fin del agua. Ante tal panorama, el alcalde señaló que es un tema urgente que se tiene que resolver, y a pesar de que siempre estará de lado de la ciudadanía, es momento de hacer ahora un esfuerzo.

Destacó que antes de pensar en el aumento, los alcaldes han propuesto un proyecto multianual que convoca también a la Legislatura del estado y al propio gobierno, porque solicitan del Presupuesto de Egresos 25 millones de pesos al año para que los municipios que integran la Jiapaz puedan resolver las carencias mediante sustitución de tuberías.

“Hay mucho que hacer, mucho por mejorar, pero sí se requiere mayor recaudación, más ingreso. Yo estoy en contra de los aumentos antes de poder analizar la viabilidad alterna, pero Zacatecas es uno de los municipios que menos cobra por el agua potable, sus tarifas son de los más bajas en el país”, por lo que es necesario, aseveró el alcalde, que haya reformas y organización con datos muy precisos para que la ciudadanía comprenda y tenga confianza.

“Sí se va requerir un aumento, pero que no lo soliciten los alcaldes ni la Jiapaz, sino que los ciudadanos sean quienes lo autoricen. Pero yo creo que en ese marco primero tenemos que platicar con los legisladores porque el incremento de 10 pesos no lo va a solucionar, el aumento no va a dar la viabilidad de más agua, sino que la Jiapaz no tengas más deuda”, detalló.

Mejía Haro aseguró que lo que busca la Junta es un proyecto de fondo, por lo que el tema del Sistema Milpillas no se debe politizar, porque aunque no sea el mejor proyecto sí se requiere el acopio y cosecha de agua, ya que es urgente y necesario.

El edil capitalino reiteró que por el momento continuarán trabajando con el proyecto multianual, pero que si en su momento se debe actualizar la tarifa, serán los comités quienes lo decidan con datos e información. “Nada a ‘rajatabla’ ni en lo oscurito. Si se va a aprobar es por necesidad y la gente puede comprender si le damos la información necesaria”.