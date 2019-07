Emiten primera sentencia por el delito de trata de personas en Zacatecas

Lorena Oropeza Muñoz, fiscal especial contra la trata de personas ■ foto: andrés sánchez

Por obligar a dos niñas, de 4 y 8 años, a pedir limosna en las calles del centro de Zacatecas, un hombre fue sentenciado en el mes de junio a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de trata de personas en su modalidad de mendicidad forzosa.

La fiscal especializada en la materia, Lorena Oropeza Muñoz, informó que ésta es la primera sentencia que se obtiene en el estado por el delito de trata en alguna de sus formas y explicó que era el padrastro de las menores quien fue condenado ya que se trataba de la persona que las obligaba a pedir dinero o a vender productos en la capital.

“Su padrastro las obligaba a pedir limosna y les pedía una cuota diaria para que pudieran entrar a su casa y de no hacerlo eran golpeadas, maltratadas”, expuso la fiscal y agregó que “cuando no cumplían la cuota en Zacatecas porque decían que ya no había posibilidad de reunir el dinero las mandaban hasta otros municipios a pedir limosna e incluso a vender productos para que pudieran sostener al padrastro”.

A poco más de un mes de esta sentencia, la primera en su tipo en el estado, este martes se conmemora el Día Mundial Contra la Trata de Personas, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas en 2014.

El 70 por ciento de las víctimas de este delito en Zacatecas son menores, principalmente niñas. La fiscal especializada apuntó que en las 15 carpetas de investigación que tiene abiertas hay 20 víctimas, 16 de ellas mujeres, de las cuales 11 son niñas, y cuatro hombres, tres de ellos también menores.

Además, refirió que la modalidad de mendicidad forzosa tan sólo es una de las 11 que existen, siendo la más frecuente, de acuerdo al número de indagatorias que están realizando, es la explotación sexual, seguida de la explotación laboral.

En el primer tipo hay seis carpetas de investigación en proceso y en el segundo son cuatro; también hay dos por adopción ilegal y dos más por matrimonio forzoso y una por utilización de menores de 18 años en actividades delictivas.

Los municipios en los que se han denunciado posibles casos de trata de personas que están siendo investigados son Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Río Grande, Villanueva, Trancoso, Villa de Cos y Jerez, aunque la fiscal especializada reconoció que es muy bajo el nivel de denuncia de estos hechos.

“Comparado con el resto del país, Zacatecas es un estado que no tiene gran incidencia en la denuncia, pero sabemos que puede existir en diferentes modalidades, sobre todo en municipios donde la información no llega de manera tan puntual y que la gente a veces no sabe que se está cometiendo un delito de esta naturaleza”, explicó.

Mencionó que en la entidad no se han registrado casos de bandas o grupos organizados dedicados a la trata de personas sino que este delito se comete por personas en lo individual, ya sean familiares, conocidos o a través de redes sociales.