Alarmante, baja participación de la ciudadanía en recientes elecciones: representantes de partidos

Estuvieron como invitados, Luis Medina, Ulises Mejía y Noemí Luna ■ foto: miguel ángel núñez

■ La abstención es un reproche para todos los que hacemos política: Luis Medina

■ Este fenómeno provoca que los gobiernos lleguen con falta de legitimidad: Noemí Luna

■ La alternancia que hubo en estas elecciones es una muestra de democracia: Mejía Haro

La baja participación de la ciudadanía en las elecciones de Aguascalientes, Durango, Puebla, Baja California, Tamaulipas y Quintana Roo es alarmante y obliga a reflexionar sobre el actuar de los partidos políticos, pues se requiere recobrar la confianza ciudadana.

Esta conclusión fue unánime por parte de los tres invitados que este lunes estuvieron en el programa de Radio Zacatecas Sound Politicón, conducido por Raymundo Cárdenas y Carlos Galaviz.

Los participantes en la mesa de debate fueron la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna Ayala; el militante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luis Medina Lizalde y el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro.

Al analizar los resultados que se obtuvieron en las elecciones que este fin de semana se llevaron a cabo en seis entidades del país, los asistentes al programa coincidieron en señalar que derivado de la poca asistencia a las urnas llegan gobiernos tanto estatales como municipales con una baja aceptación de la ciudadanía.

En este sentido, Medina Lizalde sostuvo que “el lenguaje de los que se abstienen es un lenguaje de insatisfacción pero no con un partido, con el conjunto de partidos, con la política y parece que es mayoritaria la insatisfacción. Creo que hay más razones para ser humildes y reconocer que hay que hacer mucho por darle prestigio a la actividad política, por reconstruir un sistema partidista que no está bien. La abstención es un reproche para todos los que hacemos política, en el poder y en la oposición”.

Por su parte, Luna Ayala refirió que éste es un tema “delicado y un llamado de atención para todos” y consideró que la baja participación provoca que los gobiernos lleguen con falta de legitimidad.

También tuvieron puntos de vista similares al asegurar que la alternancia que hubo en estas elecciones es una muestra de democracia; “es lo que buscamos en la Cuarta Transformación, que la gente decida, empoderar al pueblo”, expuso el alcalde Mejía Haro.

Noemí Luna sostuvo que en esta jornada electoral lo que ganó México fue “equilibrio; que no se haya llevado el carro completo el partido del gobierno presenta que efectivamente hay distintas visiones a lo largo y ancho del país”.

La dirigente del PAN consideró que, con este antecedente, se vislumbra para 2021 un bipartidismo en el país representado por Morena y el PAN, un partido que se presenta como “la alternativa para México y el único partido que le hará contrapeso al populismo de Andrés Manuel”.

Al respecto, el ex diputado local por Morena, Luis Medina, consideró que si bien los ganadores en estos seis estados fueron tanto Morena como el PAN, “no estamos en condiciones de dar por muertos a los demás”.

Otro tema abordado en el debate fue la respuesta del gobierno de México a los ataques más recientes del presidente estadounidense, Donald Trump. Noemí Luna criticó la reacción del presidente de la República citando una frase del ex candidato panista a la presidencia Ricardo Anaya, quien en un debate presidencial le señaló a López Obrador: “El problema no es que no sepas hablar inglés, el problema es que no entiendes el mundo”.

Mientras tanto, el alcalde de la capital calificó la respuesta de México como “prudente” y Medina Lizalde sostuvo que “está dando la única respuesta posible”. En este sentido, señaló que “la relación con Estados Unidos es una relación de Estado, donde las decisiones son de Estado no partidistas. La geopolítica impone conductas de Estado y afortunadamente tenemos una élite política que sí lo entiende; todo el mundo cerró filas con el presidente porque esa es la naturaleza de la política en México”.