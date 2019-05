El Estado ha abandonado los centros de atención contra las adicciones

En marcha, la campaña nacional “No está chido”, con la que busca desalentarse el consumo de tabaco y alcohol entre niños y adolescentes ■ FOTO: INTERNET

■ La CDHEZ ha visitado 15 de los 20 registrados ante las autoridades de Salud

■ 19 son operados por asociaciones civiles y sólo uno por administración pública; del total, apenas dos son para menores de edad

■ Han encontrado deficiencias en infraestructura, ya que ofrecen sus servicios en casas de dimensiones reducidas

■ No todos tienen el personal que se requiere para la atención psicológica, médica y de enfermería; los internos se han quejado de una alimentación “reducida”

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) ha realizado visitas a 15 de los 20 centros de atención contra las adicciones registrados ante autoridades de Salud, de los cuales 19 operan asociaciones civiles y sólo uno la administración pública; de los 20, apenas dos son para menores de edad.

A pesar de que la NOM 028 prohíbe que se mezclen poblaciones adultas con personas de menos de 18 años, “como el problema está incrementándose”, hay centros que tienen uno o dos de ellos junto con adultos, expuso María de la Luz Domínguez Campos.

De los 20 centros mencionados 16 están certificados por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) y cuatro se encuentran en proceso de serlo dijo, y cumplen una función importante porque cada año “atienden a un gran número de personas que no encuentran otro espacio” para atender su problema de adicciones; “entonces están supliendo la atención del Estado”.

No obstante, el organismo defensor de derechos humanos ha encontrado en su verificación deficiencias en la infraestructura, pues ofrecen sus servicios en casas de dimensiones reducidas y no inmuebles construidos ex profeso para su actividad.

Han registrado asimismo problemas de limpieza y “condiciones inadecuadas” en por lo menos dos, y no todos cuentan con el personal que se requiere para la atención psicológica, médica y de enfermería.

Los internos se han quejado de una alimentación “reducida” y han hecho señalamientos “de que les gustaría recibir una mejor”.

No obstante, María de la Luz Domínguez Campos dijo que el estatus en general en que encontró el organismo a estos centros es “bueno, sin embargo en estos hay sus excepciones”.

La CDHEZ notificará al Consejo Estatal de las Adicciones en cuáles ha encontrado deficiencias graves que violenten la NOM 028 para que se les siga el procedimiento correspondiente al cierre.

En una segunda etapa buscan censar los que están operando de manera irregular que “son los que más nos preocupan”, pues la Comisión ha recibido denuncias de familiares que le informan “que no cumplen con los mínimos indispensables para un tratamiento de rehabilitación”.

#NoEstáChido

La Comisionada presidenta del organismo defensor de derechos humanos informó también que en este momento no tiene la cifra total de cuántos centros de atención a las adicciones existen en el estado de Zacatecas operando de manera irregular, pero se encuentra realizando un censo al respecto del que dará los resultados a finales del mes de junio.

Esta entrevista fue ofrecida posteriormente a la presentación de la campaña nacional “No está chido” con la que busca desalentarse el consumo de tabaco y alcohol entre niños y adolescentes, y que se focaliza en menores que cursan 5 y 6 de primaria y toda la instrucción secundaria, con la que colabora la CDHEZ y que fue dada a conocer por Teresa Hernández Sánchez, directora de Alianza Estratégica del Consejo de la Comunicación (CC).

Zacatecas es uno de los primeros estados donde inicia su difusión dijo Hernández Sánchez, por haberse priorizado las entidades que presentan consumos altos y medios de estas sustancias; la entidad se encuentra en esta última categoría.

Como datos “alarmantes” citó de la Encuesta Nacional de Consumo de Alcohol y Tabaco (Encoat, 2016-2017), el que la edad promedio de inicio de consumo de alcohol se encuentra en los 12 años y en el caso del tabaco en los 14.3, e implica 5.8 cigarros al día.

Otra información relevante es que el 98% de las personas menores de 18 años “conocen y reconocen cuáles son las consecuencias de fumar, pero aun así siguen consumiendo”.

La campaña #NoEstáChido que los niños consuman alcohol y tabaco tiene como objetivo prevenir sobre el consumo de este tipo de productos pero aparejado a una política de cero tolerancia, “nada de que un poquito y que nada más la probadita”, dijo.

Sobre el tema presentó el video de un estudio antropológico que CC realizó conjuntamente con Bitácora Social en que se dio seguimiento a varias familias de escolares de entre 11 y 13 años.

En él se hace evidente que los propios padres de familia en sus hogares inician a sus hijos en el consumo de alcohol, en uno de los casos, la madre de una niña expone que cuando tiene cólicos menstruales le da a beber “un vasito de tequila”; se agregan las costumbres del “traguito”, o los brindis navideños con lo que se muestra la permisividad ante el alcohol en el seno del hogar, entorno donde también se guarda en lugares a los que pueden acceder los niños y adolescentes.

Se suma el propio consumo de las cabezas de la familia, quienes provocan que se violen disposiciones legales para la no venta a menores, de alcohol y tabaco, pues son ellos mismos quienes los mandan a las tiendas a comprar cervezas o cigarros.

Teresa Hernández Sánchez aparejó el consumo de alcohol y tabaco en niños y adolescentes a fenómenos como el embarazo adolescente, violencia en el noviazgo y “datos de una baja autoestima” en este sector poblacional que los incita al consumo para obtener la aceptación social de sus pares.

“Sin embargo queremos que con esta campaña los jóvenes se inspiren y se atrevan a decir que no a sus iguales, pero esto no lo van a hacer sin el apoyo de los padres de familia”.

Dijo que para lograrlo la sustentan en el conocimiento, el fomento a la práctica de actividades culturales y deportivas entre niños y adolescentes, y la comunicación y convivencia en el seno familiar.

Sobre el tema del conocimiento dijo que debe reconocerse que existe el problema del consumo del alcohol y tabaco en ellos y saber que el cerebro humano termina de desarrollarse hasta los 21 años de edad para concientizar sobre la afectación que puede tener en organismos de menores de edad.

En este momento como parte del pilar del conocimiento que se ofrece en la página https://cc.org.mx/ no se incluye la información de que el alcoholismo es una enfermedad que involucra entre sus factores, una predisposición genética, pero dijo en su respuesta a pregunta expresa, que se planteará para “poner énfasis en este tema” en adelante.

Al respecto María de la Luz Domínguez Campos dijo a los Promotores y Promotoras de Derechos Humanos y de la Paz, de la Escuela Secundaria Técnica Número 1 “Lázaro Cárdenas del Río”, presentes ayer en el auditorio de la CDHEZ, que efectivamente las adicciones implican factores biológicos y genéticos, además de los psicológicos y sociales que impactan de manera distinta en la persona y su entorno.

Expuso que para la CDHEZ es muy importante promover la salud y la prevención de las adicciones tanto a drogas legales como ilegales, y lo ha hecho a través de foros coordinados con asociaciones que trabajan con los centros de rehabilitación, pero también a través del Departamento de capacitación del mismo organismo que ha visitado escuelas primarias, secundarias, preparatorias y de nivel profesional “haciéndoles ver los impactos tanto físicos como psicológicos, familiares, sociales, escolares y laborales que tienen aquellas personas que consumen algún tipo de droga”.

La Comisión busca que las personas puedan ejercer su derecho a la salud para que tengan una vida digna, estable, armónica y alejada de la violencia, agregó.

Es en esta agenda de prevención de las adicciones y acceso al derecho humano a la salud en que se inscribe la campaña que impulsa el CC a nivel nacional a la que dijo, se suma la CDHEZ “con un gran compromiso” y a la que instó involucre la sociedad en su conjunto.