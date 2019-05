Los maestros recibieron su quincena, pero están pendientes los pagos de IMSS e impuestos

El gobernador Alejandro Tello ■ foto: andrés sánchez

■ Sefin y diputados locales acudirán a la CDMX para buscar recursos de la próxima quincena del magisterio

Este miércoles, 15 de mayo, los maestros del estado recibieron su quincena, según informó el gobernador Alejandro Tello Cristerna, a través de recursos estatales; no obstante, el mandatario estatal precisó que aunque se haya garantizado el pago propiamente del salario se han tenido que dejar de aportar otros conceptos como el Seguro Social y los impuestos.

Incluso el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, señaló en torno a este tema, que “estuvimos a punto de no pagar la nómina magisterial”.

El gobernador sostuvo que desde esta misma semana tanto el titular de Finanzas como los diputados locales acudirán a la Ciudad de México para buscar los recursos de la próxima quincena.

Sostuvo que “tenemos 15 días para resolver el problema; de lo contrario, sí tendríamos un grave problema a fin de mes pero estoy seguro que va a haber sensibilidad. Hemos hecho mucho el trabajo y creo que se está reconociendo por parte de la Federación”.

Tello Cristerna agregó que para el Día del Maestro, conmemorado este miércoles, el año pasado ya se habían recibido 500 millones de pesos de recurso extraordinario desde el Gobierno de la República, una cantidad de dinero que hasta el momento, este 2019, han tenido que cubrir con recursos estatales.

“Ahora lo hemos hecho con recurso propio, pero he insistido mucho en que no traigo obra, debo a proveedores, traigo detenidas muchas cosas y no es bueno para la economía local”, concluyó.

En el ámbito educativo, también hizo referencia a la reciente aprobación de la Reforma Educativa y precisó que para conocer sus alcances se debe esperar a la conformación y a las modificaciones que se hagan en la legislación secundaria.

Expuso que, en apego a la reforma en este rubro que hizo la pasada administración federal, el Gobierno del Estado comenzó a tomar medidas para ordenar la nómina magisterial en la entidad, por ejemplo, con la eliminación de las comisiones; “no fue nada grato para muchos maestros que a nuestra llegada se hayan acabado las comisiones en partidos políticos, en otras áreas que no correspondían”.

Estas medidas, dijo, “nos ha permitido generar un ahorro importante”. Sobre esta reducción en el gasto educativo a raíz del reordenamiento, el secretario de Finanzas puntualizó que este gasto ha pasado de 3 mil a 2 mil 500 millones de pesos.

En otro tema, el mandatario estatal habló sobre la reunión que este martes sostuvo con el subsecretario de Minería del Gobierno Federal y señaló que, en cuanto al conflicto entre la minera Peñasquito y la empresa transportista CAVA, “parece ser que poco a poco se van flexibilizando las posturas”.

Por ello, confió en que “pronto” se resuelva no de manera temporal, sino definitiva, para que vuelva a operar esta explotación minera ubicada en el municipio de Mazapil.

Respecto al derrame de jales en la mina San Martín, Tello Cristerna expuso que este miércoles se tendrían las conclusiones de los estudios que realizaron las dependencias federales, para determinar cuáles fueron los daños ambientales que se generaron en el arroyo que atraviesa la comunidad.

“Yo me voy a apegar a lo que dicen, si es que se está contaminando tendrá que multarse y puede llegar hasta a clausura. Efectivamente no estamos solapando”, concluyó.

Asimismo, en el tema minero, refirió que otro de los asuntos abordados por el funcionario federal fue el de la población de Salaverna, también de Mazapil, y expuso que “el Gobierno Federal está viendo la posibilidad de una evacuación por seguridad de las pocas personas que viven ahí, obviamente dándoles todas las condiciones, sin violentar ningún derecho y vamos a ir trabajando al respecto”.