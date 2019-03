Gobierno de AMLO se aleja de compromisos suscritos con el magisterio: Aboites Aguilar

“Hay un espacio de avances y posibles retrocesos lo que estamos viendo en la definición del Artículo Tercero Constitucional”, señaló el docente ■ foto: la jornada zacatecas

■ “En el aire”, abrogación de la Reforma Educativa; dependerá de los docentes

■ El investigador de la UAM asistió a la celebración del 30 aniversario del MDMZ

El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador se ha alejado de los compromisos suscritos con el magisterio, pues la abrogación de la Reforma Educativa es un tema que “está en el aire” y dependerá de la movilización del magisterio, afirmó Hugo Aboites Aguilar, investigador del departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el marco de la celebración del 30 aniversario del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano (MDMZ), realizado este sábado, el académico manifestó que en este momento “hay un espacio de avances y posibles retrocesos lo que estamos viendo en la definición del Artículo Tercero Constitucional”.

Recientemente, refirió que la movilización magisterial logró que en la redacción del nuevo Artículo Tercero se incluya la mención de que las condiciones de trabajo de los maestros estén reguladas por el Artículo 123 apartado B.

“Eso es muy importante, pero habrá que ver la dimensión que alcanza a tener, porque al mismo tiempo se está diciendo sería con excepción de los procedimientos de ingreso y promoción. Ese es un punto de debate muy fuerte y falta ver cómo cuaja finalmente”, expresó.

Agregó, entonces, que “eso va a depender de la presión que ejerzan los maestros. Si no fuera porque los maestros vinieron de Oaxaca, Michoacán y Guerrero a manifestarse ante el Congreso, lo del Artículo 123 no estaría sobre la mesa como lo está ahora”.

Aboites Aguilar manifestó que el Gobierno Federal se está alejando de los compromisos suscritos con los maestros en la medida en que en su reforma no se incorporaba el Artículo 123 y se incluye, en el Artículo Tercero, una disposición que dice que las personas tienen derecho a la educación solamente si cumplen con los requisitos que establecen las instituciones.

Desde su perspectiva, ello es peligroso porque generalmente uno de los requisitos es participar en una evaluación y este proceso ha sido considerado por el propio López Obrador como una manera de discriminar a quienes están en situación de pobreza.

No obstante, puntualizó que esa frase apareció en la propuesta de reforma no como iniciativa de López Obrador, pero habrá que ver si fue parte de la negociación con el PAN, PRI y MC, o si fue una iniciativa directamente de Morena.

“La propuesta de reforma es resultado de una lucha interna, de una reforma que se niega a morir y otra que quiere nacer desde la base de los maestros. Es una pugna que está dándose y el resultado todavía no está claro”, indicó.

Aboites Aguilar comentó que ha tenido acceso a varias versiones del predictamen de reforma y en cada una de ellas hay cambios, y en la última de ellas se incluye que el derecho a la educación superior va a depender del cumplimiento de los requisitos de las instituciones. Ello es equivocado porque las instituciones tendrían la determinación de quién tiene o no el derecho a la educación.

“Esa frase no venía en la iniciativa primera de Andrés Manuel López Obrador, ahí solo decía que todos tenían derecho a la educación media superior y superior. Me pareció que así debió quedar, pero de repente se le agregó esa frase y ese es un punto de discordancia muy fuerte”, agregó.

Ese aspecto es importante, dijo, porque echa por tierra toda la demanda por la ampliación de la educación superior de decenas de miles de rechazados que incluso se han organizado contra el Ceneval y las evaluaciones de ingreso.

Respecto a la abrogación de la Reforma Educativa, Aboites Aguilar reiteró que “no hay certezas y no se ve la habilidad o la voluntad de lograr que se incorporen todas las demandas que ha sostenido el movimiento magisterial estos seis años. En todo caso la moneda sigue en el aire porque vienen las leyes secundarias y éstas van a reinterpretar lo que dice la palabrita en la Constitución. Ahí va habrá algo importante: ahí sí va a depender de Morena”.

Mientras tanto, la iniciativa de reforma está en un proceso de presión entre grupos parlamentarios y por lo tanto en este momento aún no se puede responsabilizar sólo a Morena o Andrés Manuel López Obrador de la iniciativa. .

Otro punto discutible de la iniciativa es el que se refiere al órgano autónomo que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) que, aunque ya no tendría las funciones de aplicar alguna evaluación punitiva, quedan frases y funciones que aluden a las facultades que tenía ese organismo y que por lo tanto podía ser sujeto de intervención de organizaciones vinculadas con el sector empresarial.

Por el contrario, consideró que es necesario realizar un congreso permanente de Educación en el que los maestros, las comunidades, las regiones y los estados expresen sus puntos de vista y recogidos y transformados en una política educativa, y no a partir de “un organismo extraño que va a tener funciones intrínsecamente políticas, porque los nombramientos de los consejeros van a ser el resultado de los acuerdos políticos que se lleven a cabo entre partidos”.

Aboites Aguilar se refirió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y destacó la posición que asumió totalmente entregada a algún partido político, es decir, mantuvo una distancia importante debido a que no había certeza de que perdiera Andrés Manuel López Obrador.

Ante la correlación de fuerzas que hay en este momento, concluyó que no hay condiciones para que permanezca un SNTE corporativo, autoritario y abusivo como ha sido históricamente, pues “ya pasó su tiempo y, al menos en el ámbito laboral, no veo que de parte del Gobierno Federal haya interés en darle oxígeno y vamos a ver cambios ahí, no necesariamente en formas de democracia como se ha experimentado en otros sindicatos, pero sí cambios interesantes”.