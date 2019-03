El 8 de marzo se convierte en un día de reivindicación, no de celebración o festejo

En 1857, 120 trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York fueron asesinadas por la policía; exigían mejores condiciones de trabajo ■ foto: internet

■ Se trata de una protesta y exigencia por la inequidad que aún persiste

■ En 1857, empleadas textiles tomaron las calles de Nueva York en rechazo a las condiciones de trabajo deplorables que enfrentaban

■ A las 5 de la tarde de este viernes se realizará una marcha que saldrá del caballito de González Ortega y terminará en la Plazuela Goitia con un evento político

Era 1857, 8 de marzo, y un grupo de mujeres decidió unirse para tomar las calles de Nueva York y protestar por las condiciones de trabajo deplorables que enfrentaban siendo empleadas de fábricas textiles. A partir de ese momento, se desencadenaron una serie de movimientos, manifestaciones e incidentes que provocaron que este viernes se conmemore el Día Internacional de la Mujer.

Aunque las referencias históricas hablan de que la situación laboral a mediados del siglo 19 en las fábricas textiles de Estados Unidos era precaria tanto para hombres como para mujeres, también se ha consignado que las trabajadoras afrontaban desigualdades que las colocaban en una condición más vulnerable como, por ejemplo, por el hecho de que cobraban menos de la mitad que sus compañeros varones.

Medio siglo después de este hecho, en la ciudad alemana de Stuttgart se realizó la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas y uno de sus principales objetivos fue el conseguir el sufragio femenino.

Un año después, en 1908, en Nueva York volvió a estallar una huelga de trabajadores textiles, tan importante como la de 1857, y en 1909 una organización de mujeres socialistas de Estados Unidos conmemoró, por primera vez en la historia, el Día Internacional de la Mujer en Nueva York y Chicago para apoyar el movimiento huelguista de unos meses antes.

Fue en 1910 cuando se habló de instaurar una fecha simbólica para reivindicar los derechos de las mujeres y, sobre todo, el voto.

Aunque las primeras actividades de este tipo datan se realizaron en varios países de Europa el 19 de marzo, finalmente la Organización de las Naciones Unidas fijó el día 8 para estas conmemoraciones. Esto ocurrió en 1975, 118 años después de la primera protesta de trabajadoras textiles en Nueva York.

Desde esa fecha, todos los 8 de marzo se convierten en un día de reivindicación y todavía hoy es necesario recordar los antecedentes para aclarar que no es un día de celebración o festejo, sino de protesta y exigencia por la inequidad que aún persiste.

Por ejemplo, la brecha salarial que motivó, entre otros abusos y desigualdades, las protestas del 8 de marzo de 1857, se mantiene después de más de siglo y medio. Si bien se ha disminuido, en México se advierte aún hoy por parte de organismos estadísticos que las mujeres pueden llegar a cobrar entre un 20 y un 30 por ciento menos que los hombres por desempeñar el mismo trabajo.

Por esta razón, porque el 90 por ciento de las trabajadoras domésticas son mujeres y no tienen acceso a derechos laborales, porque el 60 por ciento de las zacatecanas ha sufrido violencia, el 30 por ciento ha sido víctima de violencia sexual y el 40 por ciento, de violencia en la pareja y porque “nos faltan las víctimas de feminicidio”.

Éstos son algunos de los motivos que expusieron las integrantes de La Colectiva 8M de Zacatecas convocó a un paro de mujeres para este viernes, 8 de marzo, con el objetivo de visibilizar la importancia de las aportaciones de la población femenina al desarrollo de las sociedades y los países; una protesta que se realizará en diferentes países.

Si no se tiene la oportunidad de dejar de trabajar este día, las activistas mencionaron otras formas de mostrar el apoyo al movimiento como trabajar bajo protesta, colocando algún cartel con el hashtag #YoParo8M.

También se puede “dejar de cuidar a otros, no limpiar, no cocinar, no dar consejos” para dejar patente la importancia de estas labores que en su mayoría realiza la mujer y que no se valoran, según expuso Mara Muñoz.

Como tercera posibilidad mencionaron la de fotografiarse con el mensaje Yo Paro 8M y, en cuarto lugar, colocar el hashtag o una bandera morada, violeta o negra en los establecimientos donde las mujeres sean propietarias.

Además del paro, a las 5 de la tarde de este viernes se llevará a cabo una marcha que saldrá del caballito de González Ortega y terminará en la Plazuela Goitia con un evento político, artístico y cultural. Todo, concluyeron, con la finalidad de demostrar que “si las mujeres paran, se para el mundo”.