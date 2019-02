Inquieta a líneas extranjeras seguridad y dispersión de aeropuertos

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en imagen de archivo, durante una entrevista con ‘La Jornada’. Foto La Jornada

Ciudad de México. Las aerolíneas internacionales que operan en México expusieron a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que les preocupa la seguridad del espacio aéreo con tres aeropuertos operando a la vez, que no es viable una separación de las aerolíneas por su tipo de costo entre las tres terminales y también pidieron que no se aumenten los impuestos al servicio.

Tras una reunión privada con Alexandre de Juniac, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su siglas en inglés), el secretario expuso que entre estos temas el que más preocupa al gremio es el de la seguridad. A la fecha no se ha presentado un proyecto sobre una nueva distribución del espacio aéreo con los tres aeropuertos que se estima comiencen a servir en conjunto dentro de tres años.

“La seguridad es una cosa que no está a discusión. No vamos a hacer nada que no tenga a la seguridad como elemento fundamental en la construcción de los aeropuertos y en su manejo (..) como se ha hablado de un sistema de tres aeropuertos estamos revisando que se haga la arquitectura del espacio aéreo para que puedan convivir los tres aeropuertos con el menor riesgo”, dijo Jiménez Espriú luego de su entrevista con el líder de IATA.

Previamente reconoció en la apertura del Aviation Summit de la Ciudad de México que cancelar Texcoco “es la decisión más polémica que se ha tomado hasta el momento” el gobierno federal, puesto que sólo tres de cada 10 mexicanos la apoyan, mientras otros “temas polémicos como la Guardia Nacional y la estrategia de robo de combustible” que generó desabasto de gasolinas en al menos 12 estados tienen mejor valuación.

En ese sentido, llamó a que las críticas que se viertan sobre las decisiones gubernamentales sean “críticas profundas, completas y oportunas. No critiquemos a toro pasado”, dijo.

Antes de él, Alexandre de Juniac expuso frente a su gremio que la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco eliminó la posibilidad de crear 200 mil empleos y frenó 2 billones de dólares en inversión para el próximo año.

Pero enfatizó que tienen duda de cómo se resolverá el tema de la seguridad en el espacio aéreo con tres aeropuertos funcionando a la vez. Puso como ejemplos las ciudades de Nueva York, Londres y París que operan con esquemas similares. “Lograr esto va a ser muy desafiante”, afirmó en más de una ocasión.

De Juniac también llamó al gobierno a no incrementar impuestos al sector y dijo que IATA está dispuesta a colaborar con la administración federal para atender y cubrir la demanda, que se estima crezca 3.6 por ciento por año.

A la par expuso que “no es buena idea” separar transporte nacional e internacional o las aerolíneas de bajo costo del resto porque los modelos de negocio han cambiado.