Dictamen de PEE 2019 contempla un monto de 29 mil 833 mdp; será votado mañana

Del proyecto de presupuesto al dictamen definitivo hay una disminución de 2 mil 599.6 mdp

Sólo el Poder Judicial y los Organismos Autónomos registraron incrementos respecto al planteamiento que presentó el Gobierno del Estado en noviembre, el primero de ellos en 6% y los segundos, en 23.9%

El Poder Ejecutivo -aunque algunas dependencias registran aumentos-, así como los municipios, vieron una reducción en sus recursos

El Poder Legislativo tendría el mismo presupuesto que en 2018

Este sábado fue leído el dictamen de Presupuesto de Egresos del Estado 2019 en la 63 Legislatura local que contempla un monto de gasto para el próximo año de 29 mil 833 millones 418 mil 917 pesos y el cual será votado mañana domingo.



Después de los ajustes realizados al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, tras la reducción en los ingresos que tendrá Zacatecas el próximo año, tan sólo el Poder Judicial y los Organismos Autónomos registraron incrementos respecto al planteamiento que presentó el Gobierno del Estado en el mes de noviembre. El resto de poderes, Legislativo y Ejecutivo, así como los municipios, vieron una reducción en sus recursos.



Pese a la disminución de 2 mil 599.6 millones de pesos del proyecto de presupuesto al dictamen definitivo, los diputados decidieron dar más recursos al Poder Judicial, al pasar de una propuesta inicial de 513 millones a 519 millones de pesos para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.



Asimismo, se le incrementó el presupuesto a los municipios en un 1.8 por ciento, ya que pasó de 4 mil 935 a 5 mil 26 millones de pesos.



No obstante, aunque para el Poder Ejecutivo, se determinó una disminución de 11.1 por ciento, pasando de 23 mil 705 millones a 21 mil 65 millones de pesos, hay dependencias que registraron aumentos.



Fueron el Instituto Regional de Patrimonio Mundial, la Escuela de Conservación Refugio Reyes, el Colegio de Educación Profesional Técnica de Zacatecas (Conalep) y el Instituto de Selección y Capacitación (Insalcap).



No obstante, al hacer la comparación anual entre el presupuesto 2019 que se votará este domingo en sesión que iniciará a las 9 de la mañana, y el que se ejerció en el presente ejercicio, las reducciones en el desglose general las tienen sólo el Poder Ejecutivo y los municipios.



El Poder Legislativo tendría el mismo presupuesto que en 2018, el del Poder Judicial incrementaría un 6 por ciento, y los Organismos Autónomos aumentarían sus recursos en un 23.9 por ciento. Dentro de este último rubro, encabeza el alza el Tribunal de Justicia Administrativa con una variación de 28.1 por ciento anual.



Le sigue la Fiscalía que, junto con los recursos otorgados a la todavía Procuraduría, crecería un 11.2 por ciento, después está la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), con un 2.9 por ciento de aumento, mientras que la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la Información se quedarían con el mismo presupuesto que en 2018.



En el caso de las instancias del ámbito electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el Instituto Electoral, las dos sufren recortes importantes respecto a los recursos de 2018. No obstante, en este ejercicio recibieron más presupuesto por tratarse de un año electoral.



2019 no será año electoral, por lo que al comparar sus presupuestos con los de 2017, año en el que tampoco hubo elecciones, el IEEZ tendría un presupuesto 14.2 por ciento mayor, mientras que el del tribunal disminuiría 2 por ciento.