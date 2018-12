SNTE 58: Godezac tiene obligación de pagar salario y prestaciones a docentes del sistema estatal

Oscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 58 del SNTE ■ foto: snte.org

■ “El sindicato se apegará al diálogo y a las vías institucionales”: Castruita

■ Opina que esta situación es una buena oportunidad para que autoridades regularicen la integración de la nómina educativa estatal al Fondo de Nómina Educativa federal

El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad y la obligación de pagar salario y prestaciones convenidas contractualmente con el personal del sistema educativo estatal, por lo que “no hay manera de decir que no tienen recurso o no tienen presupuesto o que no se van a endeudar”, afirmó Oscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Además, comentó que antes de concluir la administración del Gobierno Federal anterior hubo el acuerdo institucional con el SNTE de pagar las prestaciones de los trabajadores de todas las entidades, lo cual “nos da la confianza que sí puedan ser pagadas en la temporalidad correspondiente”.

También expuso que el recurso para pagar nómina y prestaciones del personal que integra el sistema educativo estatal está convenido y contemplado en el Presupuesto de Egresos de este año, por lo que el Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de dar cumplimiento.

“El presupuesto se resolvió desde el ejercicio fiscal, aprobado en noviembre del año pasado, y por lo tanto se debería ejecutar de manera ordinaria, natural. Son prestaciones que no deben sufrir ninguna modificación por estar convenidas, normadas y reguladas, y por tanto confiamos que el Gobierno del Estado y las dependencias locales, que son responsables de esta relación contractual puedan dar cumplimiento con el pago de prestaciones de aguinaldo, prima vacacional y bonos de fin de año”, indicó.

Castruita Hernández agregó que en los últimos dos años, la relación de la sección 58 del SNTE con la Secretaría de Educación y el Gobierno del Estado, ha sido cordial y no ha habido inconvenientes en el pago de prestaciones para todos los trabajadores agremiados.

En ese sentido, confió en que Gobierno del Estado y la Secretaría de Finanzas realicen las medidas que correspondan para pagar los compromisos contractuales, mientras que la sección 58 dará seguimiento con el tema en conjunto con el Comité Ejecutivo Nacional, para que este también tenga interlocución con el Gobierno Federal.

El sindicato, entonces, se apegará al diálogo y a las vías institucionales para solicitar que el Gobierno del Estado pague con todas las prestaciones, pero en caso de que no ocurra se recurriría a otras medidas de presión.

Mientras tanto, “lo que hemos establecido en estos intercambios con la autoridad es que están haciendo el mayor esfuerzo para dar respuesta al cumplimiento de su obligación y eso nos mantiene tranquilos”.

Por último, Castruita Hernández consideró que esta situación que se ha presentado es una buena oportunidad para que Gobierno del Estado regularice la integración de la nómina educativa estatal al Fondo de Nómina Educativa del Gobierno Federal.

“Eso nos beneficiaría a todos y no tendríamos ningún inconveniente al estar dependiendo de recurso presupuestal de la entidad para pagar tales percepciones, así que confiamos en que eso pueda ocurrir”, concluyó.