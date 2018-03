Departamento de Equidad de Género de la UAZ ha recibido 40 denuncias por agresiones contra alumnas

En el último año, el departamento de Equidad de Género de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) ha recibido 40 denuncias por diversas agresiones contra estudiantes mujeres, entre ellas seis por acoso sexual por parte de profesores. Sin embargo, la institución no cuenta con la normatividad necesaria para sancionar esas prácticas.

Leticia Torres Villa, coordinadora de Equidad de Género, informó que las seis denuncias por acoso sexual son “muy fuertes” y se podría dar a conocer más detalles cuando se realice un diagnóstico sobre cada uno de los casos.

El resto de las denuncias tienen que ver con violencia académica y hostigamiento contra alumnos, por lo que manifestó la necesidad de elaborar una normatividad que permita sancionar esos casos.

Comentó que las Unidades Académicas con mayor densidad poblacional son donde se sitúa la mayoría de las denuncias, “pero generalmente se encubren. Hay una actitud permisiva de las autoridades y eso es lo que no queremos. No puede haber acuerdo entre una violada y un violador. Se debe romper de tajo y si violó u hostigó debe haber una sanción, si sólo se hacen recomendaciones, sin carácter punitivo, no sirve de nada”.

Comentó que hay muy pocas veces en que el acoso sexual al interior de la UAZ ha derivado en sanciones, entre ellas recordó que hace 15 años dos maestros en Derecho fueron despedidos por acoso, “pero es difícil darle seguimiento porque las mujeres pidieron ya no continuar con la denuncia”.

Torres Villa también comentó que una madre de familia logró el despido de otro profesor de preparatoria, ello luego de presentar una denuncia penal, lo que derivó incluso en que el involucrado se fue de Zacatecas.

“Tengo un año en la coordinación, hemos recibido muchos casos de acoso pero nadie antes habíamos hecho nada. No existe concientización de la denuncia, por lo que hemos elaborado un texto que es una guía sobre cómo denunciar”, expuso.

Reiteró que el problema reside en que hay denuncias, pero no hay parámetros para sancionar, pero se ha avanzado en otros aspectos, por ejemplo, los concursos de belleza han disminuido y 90 por ciento de las Unidades Académicas aceptó no realizarlos.

Otro aspecto en el que hay un avance importante es en la institucionalización de las guarderías, ya que en la administración pasada no había recursos para ello y ahora se ha pretendido garantizar que las jóvenes no abandonen la escuela por tener un hijo. De igual manera la incapacidad por maternidad se debe respetar, indicó Torres Villa.