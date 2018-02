Francisco José Murillo Ruiseco, nuevo Fiscal General de Justicia del Estado

Francisco José Murillo Ruiseco fue designado este miércoles como el nuevo Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas. Quien hasta ayer se desempeñaba como procurador recibió los votos de los 28 diputados presentes en la sesión de la 62 Legislatura local, por lo que obtuvo el nombramiento por unanimidad.

La semana pasada, en concreto el 15 de febrero, los legisladores enviaron al Poder Ejecutivo una lista con cinco aspirantes a ocupar este cargo, a fin de que eliminara a dos y presentara una terna para llevar a cabo la votación final.

En un día, el gobernador Alejandro Tello Cristerna hizo la selección y el 16 de febrero envió los tres nombres definitivos al Congreso local: Héctor Manuel Márquez Sandoval, Homero Osbaldo Ramírez Ambriz y Francisco José Murillo Ruiseco.

En el dictamen, que también fue aprobado por los 28 diputados presentes, el mandatario estatal expuso los argumentos por los que quedaron fuera de la terna las otras dos personas propuestas por los legisladores.

Faustino Gutiérrez Díaz, señala el documento, tiene “amplio conocimiento” del Nuevo Sistema de Justicia Penal, pero la descalificación se debió a que tiene menos experiencia que otros candidatos en áreas de dirección y administración y también cuenta con un menor grado académico que el resto de los aspirantes.

En el caso de Iván Arturo Casas Figueroa se destaca tanto su formación académica como su experiencia profesional; no obstante, se precisa que fue eliminado debido a que la mayor parte de su trabajo lo ha desarrollado fuera de la entidad, lo que puede conllevar una “menor comprensión de la dinámica actual del comportamiento criminal y su relación con la procuración de justicia en el Estado de Zacatecas”.

En la discusión de este dictamen, varios diputados subieron a tribuna para hablar a favor. La diputada Lorena Oropeza destacó, en su intervención, que todos los procedimientos llevados a cabo para la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se han hecho “con total transparencia, de frente a la ciudadanía y con respeto a las autonomías”.

En el caso de la Fiscalía General, expuso que no ha sido diferente y por ello resaltó que en la comisión dictaminadora, integrada por diferentes partidos, “hemos llevado a cabo la revisión objetiva de los perfiles de los aspirantes”, teniendo en cuenta elementos profesionales, técnicos y de trayectoria.

Precisamente en torno a los aspirantes que quedaron en la terna, el legislador Carlos Peña Badillo aseguró que las tres personas son “hombres preparados, con experiencia, con conocimiento, pero también con mucho compromiso con Zacatecas” y destacó que este último aspecto es fundamental en el nuevo fiscal.

El común denominador de los discursos de los diputados fue el exponer la necesidad de que el cambio de Procuraduría a Fiscalía no sea únicamente de nombre. Para ello, se enfatizó la característica principal que ahora tendrá la dependencia, y que no tenía la anterior: la autonomía.

En este sentido, el legislador Omar Carrera Pérez puntualizó que para lograr que esta condición se cumpla es importante, entre otros aspectos, la duración en el cargo del Fiscal General que será de siete años, “rebasando cronológicamente el tiempo del actual titular del Ejecutivo”.

Con esto, además de que su remoción no estará directamente a cargo del gobernador, sino que éste deberá solicitar la destitución al Congreso del estado, propiciará que “el actuar del fiscal no pueda ser objeto de intereses o fines políticos en la impartición de justicia”.

