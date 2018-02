ASF detectó en Zacatecas mil 828 mdp en “probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal

En Zacatecas durante 2016 se detectaron casi 2 mil millones de pesos de “probables daños o perjuicios o ambos” a la Hacienda Pública Federal.

Pagos por servicios que no fueron comprobados o hechos a personas y empresas que no fueron localizadas, inclusive a trabajadores que no fueron ubicados en sus puestos laborales, subejercicios y obras que no beneficiaron a la población son sólo algunos de los señalamientos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a la Cuenta Pública 2016 del estado y cuyos resultados fueron publicados este martes.

En concreto, el órgano fiscalizador señala “probables daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal” en Zacatecas por un monto de mil 828 millones 939 mil 26.4 pesos.

Esta cifra incluye el concepto de subejercicios, que fueron 175 millones 475 mil 825.93 pesos, y también el de “recuperaciones probables”, que hace referencia al dinero cuyo ejercicio tiene que aclararse o que, en caso de que las autoridades no hayan podido explicarlo ni solventar las observaciones, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. Éste último monto en 2016 en Zacatecas fue de mil 653 millones 463 mil 200.5 pesos.

Más del 90 por ciento de los cerca de 2 mil millones de pesos observados corresponden a los recursos ejercidos por Gobierno del Estado, con una cantidad total de mil 666 millones 139 mil 628.3 pesos.

De esta cifra, las recuperaciones probables las conforman más de mil 500 millones de pesos y los subejercicios ascienden a una cantidad superior a los 100 millones de pesos.

En los informes de la auditoría aparece también con montos observados la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ). En este dictamen se explica la participación de esta institución educativa en el esquema denominado por medios de comunicación nacionales como “La Estafa Maestra”.

En los recursos destinados a convenios y contratos firmados entre la universidad y dos dependencias federales, que son la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se observan como probables daños a la hacienda pública 58 millones 596 mil 900 pesos.

Mientras tanto, en las auditorías practicadas a la cuenta pública 2016 se incluyen también las revisiones a seis municipios que fueron Fresnillo, Jerez, Mazapil, Pinos, Sombrerete y Valparaíso.

Los probables daños a la hacienda entre todos suman 104 millones 202 mil 498.58 pesos, de los cuales poco más de 29 millones 600 mil pesos son “recuperaciones probables” y los casi 74 millones 600 mil pesos restantes son subejercicios.

La mayoría de estos recursos que no se habían ejercido al momento de la revisión se detectó en El Mineral, donde se dieron subejercicios por más de 72.5 millones de pesos, y el resto se reparte entre Pinos, Sombrerete y Valparaíso.

La ASF, en su plataforma digital, hace un comparativo histórico de la cifra específica de “recuperaciones probables”. El monto de mil 653 millones 500 mil pesos que se observó por este concepto en 2016 en la entidad es la más alta, al menos, de los últimos 16 años.

En las estadísticas de la auditoría se muestran estas cantidades desde el año 2000. Desde esa fecha y hasta 2006 esta categoría aparece en cero y es a partir de 2007 cuando comienza a haber recursos “por recuperar o aclarar”.

De ese momento hasta 2012 las cifras se mantienen por debajo de los 200 millones de pesos; no obstante, a partir de 2013, cuando gobernaba en Zacatecas el ex mandatario Miguel Alonso Reyes, el monto se dispara y en ese año alcanza los mil 388 millones 900 mil pesos.

Ésta es la segunda cifra más alta, después de la registrada en 2016, ejercicio en el que continuaba Alonso Reyes como gobernador pero que incluye ya los primeros meses de gestión de la nueva administración con Alejandro Tello Cristerna al frente.

