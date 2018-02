Las carreras de montaña ofrecen el poder llevar las posibilidades al límite: Urbina

Un corredor de montaña tiene la ventaja de poder experimentar la verdadera belleza y libertad de correr en medio de un entorno natural. En comparación con las carreras de ciudad, esta disciplina ofrece al atleta enfrentarse a su cuerpo y llevar sus posibilidades al límite.

También ayuda a forjar el carácter, pues te enfrentas a muchas situaciones complejas. Incluso hay momentos en que se llega a correr totalmente solo durante más de ocho horas en una competencia, comenta el atleta Luis Urbina, de 37 años, originario de Pachuca, Hidalgo, quien vivió tres años en Zacatecas y es un destacado atleta en carrera de montaña y empresario.

Cuenta que comenzó a practicar el atletismo desde niño y participaba en los equipos de corredores de su escuela. Además, sus familiares lo impulsaron para que practicara atletismo. Contrario a su padre, quien dice, es un amante del futbol. Fue así que pasó su adolescencia practicando este deporte, aunque reconoce que era un corredor promedio.

Sin embargo, cuando nació su hija en 2012, algo cambio en la mentalidad de Luis, pues se propuso que su hija viera en él un ejemplo a seguir en el tema del deporte y comenzó a practicar la carrera de montaña.

Al principio no fue fácil, pues las carreras de montaña son muy diferentes a las de asfalto, explica, en éstas se mantienen ritmos constantes y distancias cortas, mientras que en una carrera de montaña las distancias son mayores a los 100 kilómetros.

Decidió hacer una prueba en un maratón en su natal Hidalgo y fue así que logró conseguir su primera carrera y decidió probar correr los 100 kilómetros en montaña, lo cual consiguió después de haber corrido durante 14 horas.

“Quise demostrarme que podría hacer una carrera así. Pero estuve tumbado en la cama tres semanas al terminar, ya que cuando corres esa distancia sin la suficiente preparación, terminas lastimándote, se desprenden las uñas de los pies, dolores en rodillas, incluso pensé en no volver a hacerlo”, dice el atleta.

Sin embargo, cuando se recuperó se planteó regresar a esa carrera, y hacer un mejor papel en el tema de posiciones, tiempos y tabla. En entre 2016 y 2017, participó en la carrera de montaña en la Sierra de Arteaga, en Coahuila. Para ello se preparó de manera constante y le valió que obtuviera el primer lugar.

Antes de esa experiencia, había acudido a Chile a participar en la carrera de 100 millas. Sin embargo, él y otros 12 corredores se extraviaron una hora después de iniciada la carrera y corrió por más de ocho horas, en las que sólo probó dos geles y dos barras hasta que los corredores encontraron un hotel donde se les brindó alimento.

A mediados del año pasado, vio que estaba obteniendo resultados, por lo que decidió ir más allá e ir al siguiente nivel. Este año tiene proyectos como el escalar las montañas más altas de México por arriba de los 5 mil metros, como el Pico de Orizaba.

Mencionó que el principio fue complicado, pues para correr montaña se debe hacer una inversión. Corría incluso con tenis que no eran especiales para este tipo de competencia ni las calcetas adecuadas ni mochila especial. “Y corres como te alcanza, aunque hoy en día tengo tres marcas extranjeras que me apoyan en esta carrera deportiva”.

Este año también buscará hacer un mayor número de ascensos al Iztaccíhuatl, en el cual una expedición tarda de seis a ocho horas, y la intención es hacerla de cuatro horas o menos y lograr el mayor número en 24 horas.

Para Luis, aunque es motivante correr en montaña, reconoce que también tiene algunos riesgos, pues se ha encontrado en zonas donde hay osos, donde el terreno es inestable y en ocasiones, sin ayuda, ha tenido que recuperase de una lesión.

En una ocasión tuvo una descompensación, pues no había ingerido alimentos antes de la competencia, y a las tres horas comenzó a sentirse mal, por lo que tomó en cuenta prepararse y evitar este tipo de situaciones que pudieran afectar su salud.

Detalla que en las carreras de montaña los deportistas que participan no sólo tienen que ser rápidos, sino demostrar una enorme capacidad de resistencia, pues el recorrido de las competiciones será siempre por pistas y caminos no asfaltados, senderos, barrancos, entre otros.