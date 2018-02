Desde 2016 han sido despedidos ocho maestros por conductas inadecuadas

En proceso legal vigente, 12 casos de acusaciones por conductas lascivas

Desde el inicio de la actual administración gubernamental, el 12 de septiembre de 2016, Gema Mercado Sánchez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), informó que se han despedido ocho trabajadores de la educación por conductas inadecuadas contra los alumnos, entre ellos algunos casos de abuso sexual.

Indicó que en este momento están en proceso legal vigente 12 casos de acusaciones por conductas lascivas contra alumnos, pero en el último año y medio se han abierto 123 procedimientos administrativos a trabajadores de la educación por diversas causas.

“Hemos despedido maestros que tenían 25 años, unos más jóvenes, pero esa medida se realiza siempre y cuando se documente, porque hay que tener el cuidado que no sea una acusación ligera y que no vayamos a hacer víctima a alguien de alguna injusticia. Siempre nos hemos conducido con dictámenes profesionales en los niños y en las familias para tener la certeza de que estamos haciendo un acto de justicia”, dijo.

Luego de darse a conocer que hay 30 quejas de abuso sexual ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), indicó que se implementan diversas medidas para prevenir, detectar y corregir ese tipo de prácticas.

Sin embargo, Mercado Sánchez señaló que “no vamos a tolerar casos que además están documentados y probados. Cuando hay padres, madres de familia o maestros que acusan de estos actos, no somos omisos ni negligentes. Vamos a la escuela, llevamos psicólogo, llevamos todo el curso de la investigación administrativa y lo hemos hecho de forma recurrente”.

Además, comentó que se trabaja de forma coordinada, y en constante comunicación con la Secretaría de las Mujeres, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

En ese sentido, expuso que a través de los programas de la Seduzac se implementan acciones en las escuelas para prever, detectar y sancionar conductas que lesionen la integridad y dignidad de las personas involucradas en el quehacer educativo; en particular de niñas, niños y jóvenes.

Mercado Sánchez reiteró que “desde que llegamos a esta administración hemos dicho que hay cero tolerancia a que nuestros niños, cuando van a un espacio donde van a recrear y construir, se encuentren con agresión y destrucción de su personalidad y su futuro”.