SEP, sin respuesta a la UAZ sobre petición de fondos extraordinarios

El gobernador y el Rector se reunieron este lunes con el pleno de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados n foto: La Jornada Zacatecas

Acudieron con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados

Tello estuvo acompañado por el Rector, y los secretarios de Educación y Finanzas

Se solicitó se inserte a Zacatecas en el Fondo de Compensación para los estados afectados

Autoridades de Gobierno del Estado y de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), junto con rectores de otras cuatro instituciones de educación superior, acudieron a diversas instancias federales para solicitar recursos extraordinarios para cerrar el año, pero no hubo alguna respuesta concreta.

Ante esa situación, la UAZ aún adeuda la segunda quincena de octubre a todo su personal docente y administrativo y depende del adelanto del subsidio de diciembre para cumplir con esa obligación. Ante esa situación, se ha convocado a la comunidad universitaria a una marcha este martes para exigir un mayor presupuesto.

La respuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la petición de los rectores fue que continuará con las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ver la posibilidad de erogar recursos extraordinarios.

También sostuvieron una reunión con diputados federales integrantes de la Comisión de Educación, quienes se comprometieron a revisar la situación y considerarlo en el Presupuesto de Egresos 2018.

De acuerdo con un comunicado de prensa de Gobierno del Estado, Tello Cristerna pidió a los legisladores una solución de fondo y de largo alcance, a fin de terminar con la incertidumbre financiera en materia educativa en la entidad.

Durante el encuentro, se dio a conocer que el gobierno de Zacatecas ha sido solidario con la Universidad al incrementar las aportaciones estatales y, además, reconoce el esfuerzo que ha hecho el Rector por contener el gasto, pero “la realidad los rebasa porque la institución no tiene el presupuesto necesario que le permita tener viabilidad financiera”.

Jorge Miranda, secretario de Finanzas, refirió que se explicó a los diputados que en la última década no se había dado un solo cierre de año en que no se le diera a la UAZ recurso extraordinario para concluir el ejercicio presupuestal; sin embargo, en 2016 no fue así.

Además, a 15 días de que Guzmán Fernández asumió en 2016 la Rectoría, se le descontaron 126 millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), los cuales no se le cobraron en su momento a la anterior administración de la UAZ y ello colocó a la actual en una situación muy compleja e injusta.

Se dio a conocer que en próximos días, el subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero, recibirá al gobernador y al Rector para dialogar respecto de los recursos necesarios para el cierre del ejercicio fiscal de la UAZ.

La UAZ atiende a más de 37 mil estudiantes de educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado, y cuenta con 21 posgrados inscritos en el Padrón Nacional de Calidad, que la colocan en el lugar número 16 de las 30 universidades públicas pertenecientes al Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex).