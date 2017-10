No habrá impunidad en el caso de Cinthia Nayeli, atraparemos al o a los responsables: Tello

El mandatario se reunió con una comisión de universitarios que se manifestaron en las calles de la capital de Zacatecas ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Acuerda con Rectoría instalar este martes una mesa de trabajo para realizar protocolos de prevención

■ “Las autoridades también queremos un No Más; hoy fue una joven, pero estamos inmersos en un clima de violencia”, puntualiza el gobernador

■ A organizaciones feministas les dijo que está abierto a la declaratoria de Alerta de Género

El gobernador Alejandro Tello garantizó que se hará justicia por el asesinato de la estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Cinthia Nayeli Vásquez. “No habrá impunidad, atraparemos al o a los responsables”, dijo la tarde de este lunes ante las autoridades universitarias, amigos de la joven, organizaciones sociales feministas y legisladores.

En el Salón de Recepciones de Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo atendió y escuchó a una comitiva representativa de los cientos de universitarios y ciudadanos que se manifestaron en las calles de Zacatecas para pedir justicia por la muerte de la estudiante, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado sábado y los avances en las investigaciones arrojan que se trató de un feminicidio.

GOBERNADOR LAMENTA QUE EN ÚLTIMOS MESES LA UAZ SE HA VISTO MUY LASTIMADA CON LA MUERTE DE ALUMNOS DE DERECHO, VETERINARIA Y, LA MÁS RECIENTE, DE LA PREPARATORIA 1

Tras escuchar distintas voces como la del Rector Antonio Guzmán Fernández, una joven que dijo ser la mejor amiga de Cinthia Nayeli, docentes, líderes sindicales y otros, el gobernador les aseguró que estuvo atento a la manifestación de Plaza de Armas y vio que el reclamo más fuerte es el de justicia.

“Ante ello, les puedo garantizar y empeñar mi palabra que Cinthia Nayeli y Zacatecas tendrá justicia. La UAZ y Zacatecas están de luto, vamos a hacer justicia por este abominable tema y él o los responsables serán puestos a disposición; hay líneas de investigación muy claras, la Procuraduría trabaja y daremos resultados”, expuso el gobernador.

A la par, solicitó a las autoridades universitarias su respaldo para trabajar de manera coordinada con el gobierno de Zacatecas e iniciar un programa de prevención, en el que se tenga un ejército de jóvenes universitarios logrando un cambio para regresar la paz a la entidad.

“Las autoridades también queremos un No Más; hoy fue una joven, pero estamos inmersos en un clima de violencia; no es sólo decir están involucrados, les dejaron una señal clara, son jóvenes, son vidas, seres humanos que merecen tener otro destino y por una u otra razón no se los damos”, agregó.

Alejandro Tello lamentó que en últimos meses la UAZ se ha visto muy lastimada con la muerte de estudiantes de Derecho, Veterinaria y, la más reciente, de la Preparatoria 1.

Ante tales circunstancias, además de anunciar el Programa de Prevención que se hará en coordinación con el Programa de Estudios e Intervención para el Desarrollo Alternativo (Peida), acordó con el Rector la instalación este martes de una mesa de trabajo para realizar protocolos de prevención.

El mandatario propuso generar filtros de seguridad en los Campus de la UAZ, promover las denuncias por narcomenudeo, generar talleres de no violencia, una operación carrusel para transportar a los estudiantes, blindar espacios donde hay mucho tráfico de estudiantes, como el puente de la Unidad Académica de Derecho, o el de la Plaza Bicentenario y otros.

“Vamos a trabajar juntos, tengan la certeza que por parte del gobierno van a encontrar eco, voluntad y presupuesto”, puntualizó.

A las organizaciones feministas, Alejandro Tello les dijo que está abierto a la declaratoria de Alerta de Género, la cual no puede ser un demérito, sino, por el contrario, tiene toda la voluntad de hacer las reasignaciones presupuestales necesarias, porque “no queremos más Cinthias Nayeli en Zacatecas”.

En tanto, a los diferentes actores políticos, el gobernador los exhortó a no sembrar odio y actuar con responsabilidad por el bien de Zacatecas.

Por su parte, el procurador de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco, también presente en la reunión, informó que la dependencia a su cargo trabaja en la investigación del caso, y todos están enfocados en ello, a través de las distintas disciplinas y la Policía Ministerial para, a la brevedad posible, dar con los responsables.

“Trabajamos en los laboratorios y campo, recabando toda la información; permítanos que esa instancia presente los resultados a la ciudadanía, a la Universidad, los amigos y organizaciones de la sociedad civil, sobre el avance de este caso en concreto; necesitamos reunir los datos de prueba para proceder en consecuencia en contra del o los responsables”, dijo el procurador.

Respecto del Programa de Prevención que la administración estatal a través del Centro Estatal de Prevención del Delito realizará con el Peida de la UAZ, Murillo Ruiseco explicó que se buscará que un sinnúmero de jóvenes se sumen al esfuerzo de prevención del delito.

“La apuesta es tener a la mayoría de los estudiantes de la UAZ involucrados, pues es la manera como la ciudadanía le puede ganar el terreno a la delincuencia, siempre con el respaldo de las autoridades”, agregó.

Por su parte, el Rector, directivos de Unidades Académicas como Derecho y Psicología, así como los líderes de los sindicatos de académicos y trabajadores, además de solicitarle al gobernador justicia para Cinthia Nayeli, externaron su interés en ser partícipes de las instituciones de seguridad para lograr un cambio en Zacatecas y pueda regresar la paz.

Incluso le solicitaron que los especialistas de la UAZ sean incluidos en los programas de prevención y su experiencia sirva para diseñar estrategias de combate a la delincuencia. Ofrecieron revisar los horarios de entrada, las rutas de transporte y otras situaciones que puedan servir como medidas de prevención y agradecieron la mesa de trabajo que se realizará de manera conjunta para lograr el objetivo.

En la reunión con el gobernador estuvieron por parte de la Máxima Casa de Estudios, el Rector Antonio Guzmán; el secretario general, Rubén Ibarra Reyes; los líderes del Spauaz y Stuaz, Pedro Martínez Arteaga y Rafael Rodríguez Espino, respectivamente.

Asimismo, los directores de Preparatorias, Mirna García Garza; Psicología, Hans Hiram Pacheco; Derecho, Juan Carlos Guerrero Fuentes, y Humanidades, Laura Gema Flores García; además de la diputada María Elena Ortega, y la líder de la Red Plural de Mujeres, María Luisa Sosa.