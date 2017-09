Indulto al sheriff Arpaio en cuatro actos

Tercer Acto: Agosto 22. Arizona. A pesar de que alcalde de la ciudad le pide a Trump que retrase su viaje, que está muy cerca la fatídica semana en Virginia y sus declaraciones que habían dividido y enfrentado al país, Trump decide ir a Arizona en campaña anticipada para su relección.

La Casa Blanca informa que Trump no tiene previsto tocar el tema del indulto a Arpaio: No habrá ninguna conversación sobre eso hoy, en ningún momento . Pero cuando Trump está frente a las masas se sale del libreto y pregunta la público. “¿Así que el sheriff Joe ha sido condenado por hacer su trabajo? Pero ya verán, voy a hacer una predicción, le va a ir muy bien”. Pero no será esta noche porque no quiero causar controversia”.

Cuarto Acto. Casa Blanca, Washington DC 25 de agosto de 2017. En un escueto comunicado notifica: En su mandato como alguacil Arpaio continó el trabajo de toda su vida de proteger a la gente de los flagelos del crimen y de la inmigración ilegal .

Quinto Acto: El ex sheriff Arpaio agradeció el indulto y dijo gracias Donald Tump por ver mi condena como lo que es: una caza de brujas política de los restos de la de Obama en el Departamento de Justicia .

El alcade demócrata de Phoenix, Greg Stanton, dijo: Perdonar a Joe Arpaio es una bofetada en la cara de la gente del condado de Maricopa, especialmente la comunidad latina y aquellos a los que hizo víctimas de la violación sistemática de derechos civiles y añadió: “el sheriff Arpaio aterrorizó a las familias latinas por el color de su piel, un juez federal le ordenó que parara y se negó”.

Por su parte el senador por Arizona, John McCain, opinó que Trunp socaba sus pronunciamientos con respecto al imperio de la ley, pues el señor Arpaio no ha mostrado arrepentimiento por sus acciones por su acciones .

Si bien es reprobable que una persona sea racista, no por eso debe ser condenada o juzgada. Pero algo totalmente diferente es defender e indultar a un funcionario público, que fue reconvenido por el juez por actuar de manera abusiva y racista y que siguió actuando sin obedecer una orden judicial. Poner a este funcionario como modelo y afirmar que sólo cumplía con su trabajo es algo que supera todo límite: el límite entre defender el racismo o renegar de el.

Trump fue débil al denostar a los supremacistas blancos y ahora utilizó todo su poder presidencial para legitimar el comportamiento racista de Arpaio.