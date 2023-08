Carlos Peña respalda decisión de «Alito» Moreno; Xóchitl Gálvez será la abanderada del PRI y del FAM en las elecciones presidenciales del 2024

Por: RAYMUNDO CÁRDENAS VARGAS •

Desde el Comité Ejecutivo Nacional, Carlos Peña Badillo, manifestó su respaldo a la decisión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de arropar a la Senadora del PAN, Xóchilt Galvez, como la responsable de conducir el Frente Amplio por México en las elecciones presidenciales del próximo año.

- Publicidad -

De acuerdo al líder estatal del PRI, “las circunstancias y la opinión ciudadana son en gran medida para acompañar y respaldar a Xóchitl Gálvez quien será quien encabece el proceso de conducción del Frente Amplio por México (FAM) y posteriormente ser la mujer que recupere los destinos de este país y represente a quienes coincidimos en que hoy no vamos bien, que urge rescatar al país, que urge rescatar a Zacatecas y por eso, desde ya, estamos comenzando con este trabajo y con este compromiso.”

Para Peña Badillo, “el PRI tomó decisiones escuchando a la mayoría, no para darle gusto a la oposición, no para acompañar caprichos ni críticas pendencieras, se está haciendo y se está decidiendo en torno a lo que hoy el país demanda que es la unidad, el compromiso y trabajo por México.”

De igual forma, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, agradeció a todas y todos los priístas que ayudaron a recabar firmas para Enrique de la Madrid o Beatriz Paredes. Hoy es el momento de la unidad, de cerrar filas y de construir por y para México. Desde el PRI estamos listos para trabajar y en el 2024 recuperar el país y Zacatecas.

Po otra parte, la senadora Beatriz Paredes reconoció ante el consejo político nacional del PRI que las encuestas en el proceso del Frente Amplio por México no la favorecen, a la vez que descartó buscar algún cargo, luego de que su partido ofreció su respaldo a Xóchitl Gálvez.

Aclaró que su adhesión definitiva al Frente Amplio dependerá del programa de gobierno de coalición, de la consistencia de las propuestas y de la evolución de su entramado democrático.

En el mensaje pronunciado frente a dirigentes nacionales, estatales y de los sectores del tricolor, que se realizó de manera privada antes de que la directiva nacional del partido diera a conocer su posición, Paredes expresó que los intereses superiores de México son los que deben prevalecer para que realmente el Frente Amplio sea una opción para las mayorías ciudadanas, así como para los partidos que la integran.

Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial, para ser la primera presidenta de México, como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen, recalcó la ex gobernadora de Tlaxcala.