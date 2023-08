Abandonada por el PRI, Paredes pierde en encuestas

Aclaró que su adhesión definitiva al Frente Amplio dependerá del programa de gobierno de coalición, de la consistencia de las propuestas y de la evolución de su entramado democrático.

En el mensaje pronunciado frente a dirigentes nacionales, estatales y de los sectores del tricolor, que se realizó de manera privada antes de que la directiva nacional del partido diera a conocer su posición, Paredes expresó que los intereses superiores de México “son los que deben prevalecer para que realmente el Frente Amplio sea una opción para las mayorías ciudadanas”, así como para los partidos que la integran.

“Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial, para ser la primera presidenta de México, como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen”, recalcó la ex gobernadora de Tlaxcala.

El dirigente nacional priísta, Alejandro Moreno, abraza a la senadora Beatriz Paredes tras anunciar que queda fuera de la contienda por la candidatura presidencial. Foto PRI.

Destacó que con la organización del frente opositor se empujó la participación ciudadana en el país, y afirmó que no aspira a algún otro cargo. “Soy una gente de misiones, no de posiciones. Por ello, declaro enfáticamente y para que aquellas balas venenosas que de repente oscurecen el escenario, no profundicen, no aspiro a ninguna candidatura en las próximas elecciones, ni al Congreso de la Unión ni a la Ciudad de México. Esa es mi posición”, agregó.

Al recordar que había anticipado que se mantendría hasta el final del proceso interno, explicó: “Efectivamente, para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas ¿Cómo culmina el proceso? Es cuestión de la comisión organizadora, no es cuestión de quienes somos candidatas”. La priísta elogió a la senadora de la bancada del PAN por “su talento y estilo personal que imprimió una nueva dinámica al proceso”.