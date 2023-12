Biden celebra acuerdos alcanzados para resolver la crisis sin precedente, «gracias al liderazgo y compromiso» de López Obrador

–¿No sé si le madrugó (la Casa Blanca) al gobierno de México?

–No, no, no. Y no le damos nosotros… porque en los hechos, en la realidad, es muy buena la relación; estaríamos preocupados, pues, si no fuese buena la relación.

López Obrador minimizó el hecho, subrayando que de la misiva enviada por Biden se desprende que los términos de la reunión fueron amistosos no era importante, lo más importante era que se había avanzado y nos habíamos entendido. Y ya hay incluso buenos resultados . No obstante acotó que el descenso de migrantes puede atribuirse parcialmente a la temporada de fin de año, por lo que no hay que echar las campanas al vuelo .