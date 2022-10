El gobierno prepara reformas al mercado de valores: CNBV

Puebla, Pue. Las autoridades del sistema financiero presentarán próximamente una serie de reformas al mercado de valores, con el objetivo de que más empresas se listen en el mercado bursátil, afirmó Jesús de la Fuente, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Las medidas van específicamente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas que quieran acceder al mercado bursátil y van desde ofertas públicas simplificadas y que los accionistas no tengan todos los derechos en los consejos directivos.

“Estamos trabajando todas las autoridades en una reforma al marco de la ley del mercado de valores, esto buscamos que sea un producto de esfuerzo conjunto de las diversas autoridades, Hacienda, el Banco de México (BdeM), la CNBV, la Consar, todos unidos para buscar ver cuáles son las medidas oportunas y de utilidad para que las entidades accedan al mercado de valores con mayor facilidad”, refirió.

Al participar en el segundo día de actividades del Foro de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), detalló que aunque hay avances desde la primera ley constituida al mercado de valores en 1975 debe haber un mayor impulso.

“Hay que reconocer que hay rezago en la participación de empresas en el mercado de valores, necesitamos que más empresas se integren al mercado de valores, para eso hacemos esto, para que se fortalezca y crezca más el mercado de valores, con esto, si trabajamos y vamos juntos, vamos a generar mayor confianza entre el público usuario, necesitamos mandar ese mensaje para que el público participe más en el mercado de valores y para ello tenemos todos que contribuir con su crecimiento”, expresó.

En este sentido, De la Fuente planteó que habrá una “inscripción simplificada en el registro nacional de valores, será especialmente a las Pymes para que se beneficien, por ejemplo, la comisión no revisaremos la información base ni la información para este mercado, inscribiremos los valores simplificados y eso trae a los inversionistas beneficios fiscales, no revisaremos, para hacerlo más rápido, los emisores si deberán cumplir con base en todas las personas que intervienen en una emisión, pero las bolsas tendrán que hacer la revisión y tendrán que cuidar que se ajusten a los lineamientos”.

También expuso, “se va a permitir emitir acciones que no son ordinarias, es decir, que las empresas obtengan financiamiento colocando capital, muchos estiman que no lo hacen porque quieren mantener en todo momento que sean ellas las que tengan la capacidad de tomar las decisiones relevantes dentro de sus operaciones, es decir, las empresas no quieren perder su control, por ello habrá acciones distintas para que esta situación se dé y los inversionistas decidirán si invierten bajo derechos limitados”.