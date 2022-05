Guillermo del Toro en conferencia sorpresa en Cannes: El futuro del cine

Por: CARLOS BELMONTE GREY •

La Gualdra 529 / Cine / Festival de Cannes 2022

A veces tener algunas horas libres dentro del palacio del Festival de Cannes puede dar increíbles sorpresas. El 24 de mayo, cuando pasaba frente a la sala de conferencia de prensa, una edecán me propuso entrar a la conferencia, me dijo: “¿No quiere pasar? Entre, si no le gusta puede salir, verá cineastas”.

Pensé que sería un encuentro de jóvenes cineastas en taller de creación. Uno entra siempre por detrás del estrado y ve a los participantes de espalda; escuché una voz ronca de un personaje gordito, y a su lado, al delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux (cuando él está es que hay algo), y ya entonces sí que entré: era Guillermo del Toro en conferencia para algunos periodistas.

“El futuro del cine está ahí, aquí en las salas de cine. Yo había visto varias veces Vértigo en video, y fue hasta que lo vi en una pantalla de cine que pude entender la película y las escenas. El cine es una experiencia en las salas de cine”, afirmaba cuando me senté.

Terminó su comentario y Frémaux cerró invitando a Claude Lelouche. El cineasta francés se levantó de la primera fila; yo estaba ahí, pero en una orilla. Y al voltear vi una línea de cineastas leyendas: Michel Hazanavicius, Costa-Gravas, Gasper Noe, Robin Campillo y Paolo Sorrentino (espero no olvidar a otros, porque tuve que salir de la sala a los 30 minutos, iba a una película).

Lelouche subió, acompañó a Del Toro, y respondió a la misma pregunta: ¿qué es el cine ahora y cuál es su futuro?: “El cine no deja de crecer. Dicen que yo formo parte de la generación de la Nouvelle Vague (La nueva ola), pero cada generación tiene una nueva ola porque construye algo. Ahora de lo que se trata es de hacer que la cámara siga siendo la estrella de las películas. Las salas de cine tienen futuro porque la gente terminará por cansarse de ver series en su teléfono y computadora. Un filme de Tati, por ejemplo, no se puede ver más que en el cine, porque su cine nos hace ver los detalles a lo largo de toda la pantalla. Ahora estamos sufriendo la dictadura de las series que se apoyan en primerísimos planos de los personajes. Mientras que los grandes planos de conjunto y las panorámicas son la democracia de la imagen porque el espectador puede elegir a dónde ver”.

Frémaux agradeció y llamó ahora a Costa Gravas, quien añadió: “El cine continuará porque la gente siempre necesita historias. Y las historias que cuenta el cine son en la pantalla grande. A pesar de que mi hijo [Romain Gravas] esté haciendo series en las plataformas”.

El encuentro de cineastas fue un evento sorpresa a manera de coloquio que se supone tiene el objetivo de reflexionar qué es el cine ahora y cuál puede ser su futuro frente a las plataformas. Recordemos que Cannes es un festival que se opone a programar películas que no tendrán salida en salas de cine.

